La mañana del último sábado, el exalcalde del distrito de Omacha - Paruro (Cusco), perdió la vida mientras esperaba atención en la puerta del Hospital Adolfo Guevara - EsSalud de Cusco.

Según los familiares de León Álvarez Chuchullo (62), él había llegado procedente de la provincia de Espinar debido a fuertes dolores en los pulmones y por un cuadro de insuficiencia respiratoria, siendo inmediatamente conducido hasta el citado nosocomio, donde no habría sido atendido a tiempo.

César Quintín, familiar del occiso declaró que la exautoridad había sido trasladada hasta el hospital aproximadamente a las 08:00 horas , teniendo que sentarse en la puerta de ingreso debido a que demoraron su ingreso y posterior internamiento.

“Ayer llegó a Cusco y hoy por la mañana sus esposa lo trajo al hospital pero no hubo atención, ha muerto por falta de oxígeno, han podido salvarlo ¿cómo va a morir en la puerta? quisiera pedir que se preocupen por comprar una planta de oxígeno, no están tomando el debido interés, no quieren salvar la vida de los cusqueños, ellos están tranquilos recibiendo su sueldo (las autoridades) mientras la gente pobre está muriendo”, citó.

El cadáver del exalcalde permaneció en posición sentada, cubierto por una manta durante varias horas hasta la llegada de la Policía y del Ministerio Público . Finalmente el cuerpo fue trasladado en el interior de un ataúd hacia una funeraria particular.

Se supo que León Álvarez Chuchullo fue burgomaestre de la localidad de Omacha durante varios períodos. Este medio trató de comunicarse con las autoridades del Hospital EsSalud Cusco, sin embargo se encontraban en una reunión de emergencia a propósito de la muerte del paciente.

