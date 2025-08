En regiones como Cusco, la licencia social es importante para concretizar los proyectos de inversión porque es fundamental para su ejecución, pues representa la aceptación y legitimidad de la comunidad local, reduce riesgos, mejora la reputación y asegura la sostenibilidad a largo plazo.

En ese contexto, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, demandó a las comunidades y centros poblados para que garanticen las licencias sociales para la ejecución de diversos proyectos a través de un proceso continuo de diálogo y transparencia.

“Más allá del cumplimiento legal, así como la confianza y el beneficio mutuo nos tiene que garantizar algo que, hasta la fecha, está siendo un problema difícil de resolver”, fundamentó en la mesa de trabajo con los centros poblados y asociaciones de vivienda de Quillahuata, Miskiuno, Pumamarca, Ticapata y Alto Qosqo, asentados en la microcuenca del río Tenería, distrito de San Sebastián.

Salcedo Álvarez, lamentó que un importante número de obras de impacto regional e, inclusive, local no puedan ser ejecutadas ni salen adelante porque no tienen la aceptación comunitaria. “Tenemos que aprender a resolver este tipo de autorizaciones, todos juntos, porque no se trata de una autoridad cuando el problema son las familias, son las personas, no quieren aprobar los proyectos relacionados, por ejemplo, a tener agua”, remarcó.

Se enfatizó en la necesidad de una solución y acuerdo de consenso en las zonas de impacto de los proyectos de inversión para conocer a quienes efectivamente se oponen a su ejecución.