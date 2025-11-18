A través de la articulación entre autoridades y la sociedad civil, el Gobierno Regional Cusco inauguró dos centros infantiles que coadyuvarán al desarrollo cognitivo y seguro para una niñez saludable como parte del proyecto ‘Wawacuna´, iniciativa que favorece a las madres y sus niños de cero a tres años.

Es así que en una ceremonia en presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, hizo entrega la infraestructura de atención integral para niños y niñas menores de 36 meses de edad construidos en las localidades de Pampamarca y Yanaoca.

“La unidad y articulación de autoridades y la población permitió avanzar en la ejecución de este proyecto, un trabajo articulado con esfuerzo y sacrificio porque es responsabilidad de todos, trabajar por los niños. Con esta obra que consolida la relación madre y recién nacido no solo significa luchar contra la anemia con saneamiento básico sino lograr el desarrollo de la primera infancia”, refirió la autoridad cusqueña.

El módulo de Pampamarca Centro Infantil ‘Angelitos de Pampamarca’ ha sido construido con una inversion de 4,095,748.37 soles y beneficiará a 2 670 habitantes. Consta de cuatro bloques con zonas de cuidado, administrativa y servicios generales, así como de una plaza de usos múltiples y patio de juegos, tanque elevado e ingreso principal.

De igual manera, el módulo de Yanaoca Centro Infantil ‘Alegres Corazoncitos de Yanaoca’ se hizo realidad con una inversión de 5,862,658.50 soles para beneficiar a 3 604 habitantes. consta de cinco bloques con servicios complementarios, administrativos, área mixta de atención a niños de 0 a 36 meses , así como área de ingreso y tanque elevado. De igua modo, tiene como principal componente un equipamiento para niños que no caminan, espacio sensorio motriz, de construcción, de biblioteca, gráfico plástico, mobiliario complementario, espacio de sueño, entre otros.

La Gerencia Regional de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables fue la unidad ejecutora de las obras. “Este proyecto permitirá revertir estadísticas y coadyuvar en el desarrollo infantil temprano especialmente de niños de cero a tres años”, explicó al respecto, Sami Venero, gerente regional de esta dependencia.