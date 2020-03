Cusco: Martín Vizcarra promete vivienda a niño que quedó huérfano tras desastre en Santa Teresa (VIDEO)

El anterior domingo el desborde del río Salkantay en Santa Teresa - La Convención (Cusco), dejó como saldo seis pobladores fallecidos y otros nueve desaparecidos. Hoy, después de una semana de lo ocurrido, el lugar fue visitado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien supervisó las labores de ayuda y conversó con parte de los damnificados.

El mandamás nacional llegó a Santa Teresa luego de cinco horas de viaje por carretera, ya que las condiciones climáticas en Cusco no permitieron el vuelo de ningún helicóptero.

En el lugar Vizcarra Cornejo sostuvo una reunión con el ministro Edgar Vásquez (asignado a la Región Cusco), con los alcaldes distritales y dirigentes de la zona.

Al salir citó que lo primero que busca es visitar las zonas afectadas por el desborde del río Salkantay, a fin de saber en qué condiciones se encontraban los pobladores sobrevivientes y una vez reconocido todo esto, elaborar un plan de acción desde el Gobierno Central.

"La próxima semana vamos a tener una reunión extensa para ver cómo solucionamos los problemas que ha generado este fenómeno, las reuniones de oficina pueden esperar, queremos ir al campo y escuchar a la población", citó.

POBLADORES RECLAMAN POR AYUDA TARDÍA.

Luego de lo ocurrido los pobladores afectados reclamaron que la ayuda trasladada hasta la zona, además de no haber llegado oportunamente, no alcanzaba hasta las zonas más afectadas por el desborde, también reclamaron por la presencia tardía del presidente, a lo que él respondió que sí llegó a Cusco la anterior semana, pero que las condiciones climáticas no le permitieron continuar hasta Santa Teresa.

Sobre el acceso hacia la zona de Machu Picchu a través de la zona denominada Hidroeléctrica, mencionó que en el lugar trabajan seis máquinas de Provias que alistan el terreno para los estribos que ya han sido trasladados el lugar, a fin de lanzar un puente que devolverá el paso a locales y turistas en el plazo máximo de un mes.

También mencionó que la tarea de supervisión de la ayuda seguirá haciéndose efectiva cargo del titular de Comercio Exterior y Turismo, "nosotros seguiremos viendo qué pasa en Cusco, Tacna y Arequipa, donde el volumen de agua ha aumentado tremendamente, nos pueden poner a prueba pero si trabajamos juntos podemos salir adelante", acotó.

DANILO Y YAHAIDA, LOS HUÉRFANOS QUE DEJÓ EL DESASTRE.

Poco tiempo después de registrarse el desborde, salió a la luz un vídeo que mostraba a un niño de 10 años clamando por ayuda al presidente de la República, el clip que se hizo viral al poco tiempo, mostraba el lado más desolador del evento.

En el vídeo Daniel A.C. (10) pedía entre lágrimas ayuda para continuar sus estudios para "ser alguien en la vida", recordando a sus padres Abel Alvarez Cárdenas y Yobana Huamán Candia, quienes perecieron en el trágico evento.

Tras esto Martín Vizcarra sostuvo una reunión con el niño, su hermana y sus familiares, con quienes se encontró y conversó a puerta cerrada en las instalaciones de la Municipalidad de Santa Teresa.

A su salida el presidente nacional mencionó que estará al tanto del menor y su familia, además de asegurar que se les construirá una vivienda con fondos del Estado.

"Con justa razón piden no quedar desamparados y les damos toda nuestra solidaridad, ellos se van a quedar con el abuelo paterno en Lucmabamba y como han sido damnificados vamos a ver construirles una vivienda a través de un bono del Ministerio de Vivienda y darles todo el soporte para garantizar y asegurar que reciban una buena educación", finalizó.

DATO:

-A las 16:30 horas del domingo 23 de febrero las aguas del río Salkantay se desbordaron, arrasando con 15 poblados asentados a las orillas de su cauce, dejando seis personas muertas, nueve desaparecidas y más de 200 pobladores que perdieron todas sus pertenencias.

