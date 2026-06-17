La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco dio inicio a la obra de restauración y puesta en valor de los andenes de la Zona Arqueológica de Yucay y el anexo Molinuyoq, una obra largamente esperada por la población del Valle Sagrado de los Incas.

La directora de Cultura, Maritza Candia, señaló que esta inversión permitirá preservar un legado cultural de enorme valor histórico para las futuras generaciones, al tiempo que generará oportunidades laborales para trabajadores calificados y no calificados de la zona durante los cinco años de ejecución de la obra.

El proyecto contempla investigaciones arqueológicas especializadas, excavaciones, conservación y restauración de estructuras prehispánicas, consolidación de muros y cabeceras de andenes, análisis de materiales culturales y diversas acciones técnicas orientadas a garantizar la adecuada conservación y puesta en valor de este importante monumento arqueológico.

La intervención demandará una inversión de 15 millones 339 mil 321 soles y constituye una de las más importantes obras ejecutadas por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en la provincia de Urubamba. El proyecto permitirá recuperar y conservar 1 millón 018 mil 590 metros cuadrados de los conjuntos de andenería más representativos de la época inca.

Durante la ceremonia de inicio de obra, el alcalde distrital de Yucay, Abel Tecserupay, expresó el agradecimiento por hacer realidad una intervención anhelada durante muchos años. Destacó que la obra permitirá recuperar el legado cultural del distrito y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local mediante la generación de puestos de trabajo.