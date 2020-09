Las estadísticas muestran que la curva del COVID-19 aún no baja a nivel nacional y que todavía no se puede decir que hemos pasado lo peor, sin embargo el número de fallecidos y hospitalizados con esta enfermedad va en descenso, abriendo la puerta a la esperanza y promesa de un futuro mejor, siempre y cuando se siga respetando la normativa actual para frenar la pandemia.

En Cusco, una de las ciudades más cosmopolitas y turísticas del Continente, el panorama que se vive es muy distinto al que están acostumbrados los locales. Negocios cerrados, escasa gente en las calles y la incertidumbre de la reactivación económica del sector turismo –que aglomera más del 80% de empresas-, convierte esta ciudad alegre y fraterna por excelencia, en una más bien solemne y taciturna, más aún ahora, tras la muerte de su alcalde, Ricardo Valderrama.

Justamente el óbito del exburgomaestre sirvió como punto de inflexión para reformular las riendas y el trabajo que se desarrolla desde la municipalidad del Cusco frente a la pandemia del coronavirus. La ahora alcaldesa, Romi Infantas, ha anunciado una serie de medidas para afrontar de mejor manera esta dura etapa.

¿Pero quién es la nueva mandamás de una de las provincias más importantes del Perú? Romi Infantas Soto tiene 25 años y es economista, ella llegó a investirse la banda de alcaldía y a ostentar la antigua vara de mando de los gobernantes cusqueños, luego de una serie de sucesos que dejaron en el camino al alcalde elegido Víctor Boluarte y su sucesor, el antropólogo de 75 años que acaba de fallecer víctima del COVID-19.

La alcaldesa mujer más joven del Perú no se apresura a indicar que su política de trabajo dará un giro radical a la actual situación en Cusco, más bien busca trabajar articuladamente y de la mano del gobierno nacional, regional y gobiernos locales, muestra de ello es que esta entrevista fue otorgada en medio de un viaje apresurado para dar alcance al presidente Martín Vizcarra que llegó de pronto a Cusco, con quien llegó a conversar para ponerlo al tanto de la actualidad que pasa Cusco y las herramientas de concertación que necesita para sacar adelante a la ciudad.

“No puedo hacerlo sola, ahora más que nunca se necesita de la colaboración y trabajo en conjunto de las autoridades y población. No es necesario hablar del pasado y de cómo nos tomó por sorpresa esta pandemia, ahora importan más las acciones que los cuestionamientos, yo estoy segura que sí se puede y que mejorará la situación para todos”, señaló.

LOS NIÑOS Y ANCIANOS, SU MAYOR PREOCUPACIÓN.

Una de las primeras acciones que se emprendió desde que asumió el mando fue el tamizaje preventivo y la entrega de kits de medicamentos (previa prescripción médica) para hacer frente a la enfermedad.

Esta acción, sumada a la búsqueda, seguimiento y control de la población adulta mayor, ha valido que miles de ancianos salven la vida en Cusco, a través de un programa de monitoreo constante vía telefónica y en casos necesarios de manera presencial, para asegurar que los mayores no queden desamparados en plena pandemia.

Sin embargo un punto que nadie había visto antes con detenimiento trata sobre los menores en casa, los niños cuya estabilidad física y moral va en franco detrimento, en medio de campañas dedicadas, casi exclusivamente a salvaguardar la salud de las poblaciones adultas y adultas mayores.

“Nuestros niños se están desnutriendo, por factores de falta de personal y personal enfermo, en los tres últimos meses sólo se han entregado reportes de seguimiento virtual y de muestreo, temo que el índice de desnutrición se ha elevado”, refirió.

También citó que los niños no están recibiendo los programas alimenticios de orden por la pandemia, la restricción de salida y la cancelación o suspensión de muchos programas ha hecho que se descuide la alimentación, sobre todo de los menores de zonas más vulnerables, por lo que reorganizará estas labores de proyección poniendo énfasis en la facilitación de distribución de ayuda alimentaria.

BUSCA LANZAR EL PROGRAMA ‘TURISMO SEGURO’.

La alcaldesa señala que la falta de turismo ha afectado todo en Cusco y que en la municipalidad no tienen recursos directamente recaudados por eso que ya está en contacto con el Ministerio de Economía, Cultura, Dircetur y asociaciones de turismo en Cusco para lanzar el proyecto: ‘Turismo Seguro’, un sello que pretenden darle a la nueva forma de turismo que buscan emprender y que se ofrezca no solo turismo de cultura sino también religioso y gastronómico siempre y cuando se cumplan los protocolos y bioseguridad en todos los puntos que se abran al turismo, refiere que el turismo será el mismo pero con la implementación de muchos cambios que le den confianza al visitante.

En este momento la alcaldesa busca hacer frente a la pandemia y a la vez procura la reactivación económica e impulsar los proyectos de gestión. Actualmente desde la municipalidad reactivaron 19 obras de continuidad y emprendieron tres obras nuevas, espera conseguir una asignación presupuestal mayor para iniciar más proyectos, ha entrado en contacto con las carteras ministeriales de Economía y Transportes para lograr más partidas para Cusco.

NO LE TEME AL CARGO NI AL FUTURO.

Contrario a lo que se puede pensar, la joven alcaldesa no ha dejado de estudiar durante su tiempo como regidora y ahora como burgomaestre, cuenta a este Diario que actualmente está concluyendo un diplomado en Gestión Pública, y que inmediatamente después entrará de lleno en una maestría en el mismo tema, la cusqueña dice que el tiempo le escasea más que nunca, pero que en medio de concejos, reuniones y visitas a obras, se hace tiempo para seguir sus estudios, muchas veces quitándole horas al sueño, todo a fin de alcanzar sus objetivos.

Sobre lo de ser joven, mujer y autoridad en la coyuntura y sociedad actual peruana, la cusqueña dice no tenerle miedo ni al cargo ni al futuro, ella se muestra optimista de vencer todos los estereotipos arraigados en parte de nuestra cultura y piensa revertirlos a base de trabajo.

“Yo sé que aún vivimos en una sociedad machista y clasista, pero eso está cambiando, y debemos ayudar a que cada vez cambie más. La juventud no es sinónimo de inexperiencia, y la condición de mujer no significa debilidad, las obras y acciones hablan por sí solas, no les pido que me crean, pido que vean lo que voy a hacer”, finalizó.

CIFRAS:

-25 años tiene la nueva alcaldesa de Cusco, antes de ocupar el presente cargo había participado en política como dirigente en su universidad. Ingresó a la alcaldía a través del Movimiento Tahuantinsuyo.

DATO:

-La alcaldesa no tiene pareja ni hijos de momento, señala estar muy concentrada en la labor que recayó en sus hombros, y que antes de tener una familia, primero debe cumplir sus objetivos profesionales.