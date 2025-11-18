Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de San Sebastián (Cusco), intervinieron y detuvieron a una mujer por presuntamente acuchillar a su pareja en medio de una discusión, hecho registrado en el interior de un domicilio ubicado en el distrito de San Sebastián.

Nélida Ramos es la persona intervenida y detenida por la presunta comisión del delito de lesiones por violencia familiar, tras agredir con un arma blanca (cuchillo) a su conviviente Rubén L.

La acción policial se llevó a cabo luego de recibir la alerta del hecho; los agentes del orden de inmediato se constituyeron al lugar, donde el agraviado refirió ser víctima de agresión física con arma blanca por parte de su pareja.

Asimismo, la víctima fue evacuada al Hospital Regional del Cusco, donde el médico de turno diagnosticó con herida por arma blanca.

La intervenida fue puesta a disposición de la comisaría de la zona en calidad de detenida. Asimismo, se comunicó el hecho al representante del Ministerio Público, para continuar con las diligencias del caso.