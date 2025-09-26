Cusco, la capital histórica del Perú, se convirtió en escenario de un hecho que une tradición, cultura y esperanza. En una noche emotiva, The Estée Lauder Companies iluminó de rosa el antiguo temploinca del Qorikancha, como parte de una campaña contra el cáncer de mama, que este año, a nivel mundial, se desarrolla bajo el lema: “Todos Unidos para Ayudar a Poner Fin al Cáncer de Mama”.

“Iluminar el Qorikancha no solo es un símbolo; es un mensaje poderoso desde el corazón de Perú. Es momento de unirnos, de hablar de prevención y de llegar a más personas con información y acción”, declaró María Gustin, directora de la campaña en Perú.

También resaltó la importancia de llevar el mensaje fuera de Lima: “Cusco se viste de rosa y con ello nos recuerda que la salud debe ser prioridad en todo el país. La prevención es un acto de amor propio y colectivo”, afirmó.

En Perú, hace 15 años, la ‘Campaña Rosa’ impulsa el acceso a exámenes preventivos gratuitos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Este 2025, empresas aliadas contribuyen activamente a esta cruzada.

Asimismo, profesionales de la salud, junto con figuras públicas, fortalecen la concientización a través de mensajes de prevención y orientación médica.

Desde su creación en 1992 por Evelyn H. Lauder, co-creadora del icónico Lazo Rosa, la campaña contra el cáncer de mama ha recaudado más de 144 millones, destinados a programas médicos y a investigaciones pioneras de The Breast Cancer Research Foundation.

“La luz rosa que iluminó el Qorikancha no solo bañó de esperanza un monumento histórico: encendió una causa que une a millones de personas en el mundo. Desde Cusco, el mensaje se hace aún más fuerte y claro: la prevención salva vidas”, culminó la representante de la campaña.