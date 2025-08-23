Una resolución regional de reconocimiento al Mercado Central San Pedro, fue entregada a sus autoridades, en conmemoración a los 100 años de creación institucional del principal centro de abastos de la Ciudad Imperial, que también es patrimonio cultural de la Nación.

En la ceremonia de entrega de la resolución, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, mencionó el compromiso de las autoridades regionales con la protección y valorización del legado cultural cusqueño, garantizando que, recintos tradicionales, como San Pedro permanezcan como referentes de identidad, cohesión social y atractivo turístico, a nivel nacional e internacional.

La historia del Mercado San Pedro se remonta a principios del siglo XX, cuando funcionaba bajo el nombre de Mercado Frisancho, en honor al entonces alcalde Manuel Silvestre Frisancho. En 1925, el mercado adoptó oficialmente el nombre de Mercado Central de San Pedro.

Desde entonces, tradiciones, colores, sabores y aromas se concentran en este lugar, donde se pueden encontrar todos los productos frescos típicos de la región, así como carnes, quesos, panes, café, chocolate, frutos secos, flores y artesanías.

Representa un hito en la arquitectura cusqueña, ya que su diseño con una tipología arquitectónica innovadora e internacional y el empleo de materiales constructivos modernos para la época, marcó la transición de los mercados al aire libre a una estructura cerrada.

Hoy, con 100 años de vida institucional, el Mercado San Pedro continúa palpitante en la ciudad del Cusco con más de 1 000 comerciantes que forman parte del centro de abastos, donde conviven saberes ancestrales, sabores tradicionales y lenguas originarias, distribuidos en puestos de abarrotes, frutas y, por supuesto, artesanías. Además, es un punto de encuentro imprescindible para visitantes locales, turistas nacionales e internacionales, que llegan atraídos por su riqueza cultural y autenticidad.

DATO:

- En noviembre de 2024, el Ministerio de Cultura, mediante una resolución viceministerial, declaró monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al tradicional Mercado Central San Pedro, ubicado entre las calles Túpac Amaru, Ccasparu, Ghoring y Plaza San Pedro, en el distrito, provincia y departamento del Cusco.