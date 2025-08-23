En el marco de las acciones de educación y prevención en seguridad vial, en Cusco se realizó la reapertura oficial del Parque Temático Vial, un espacio educativo y recreativo dirigido principalmente a estudiantes de nivel inicial.

Este parque, concebido como un entorno lúdico - pedagógico, permite que los niños interactúen con elementos reales y simbólicos del tránsito en un contexto seguro, diseñado para fomentar el aprendizaje mediante el juego y la experiencia directa.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida que debe ser inculcada desde los primeros años de vida. Por ello, el Parque Temático Vial se posiciona como una herramienta clave en la formación de una ciudadanía responsable, promoviendo conductas seguras y respetuosas en el uso de las vías públicas” afirmó el titular regional de Transportes y Comunicaciones, Edwar Arizaca.

La reapertura del parque se realiza como parte de una estrategia de sensibilización en seguridad vial, cuyo objetivo es llegar progresivamente a más instituciones educativas de la región Cusco, la ceremonia contó con la participación de mas de 200 estudiantes de nivel inicial, provenientes de tres instituciones educativas de la región, docentes asi como representante del gobierno local y regional y el elenco Tikarisun de la Policía Nacional del Perú de la unidad de Tránsito.

“La reapertura del Parque Temático Vial representa un hito en la consolidación de políticas preventivas en la región, reafirmando el compromiso de Cusco con la promoción de una movilidad segura y sostenible”, ultimó la autoridad regional.