Enormes colas y venta de espacios para cobrar bonos del Estado en Cusco (VIDEO)

En la Región Cusco el índice de contagio y fallecimiento de personas con COVID-19, no tiene para cuándo bajar. Según reportes de la Dirección Regional de Salud, sólo en las últimas 24 horas se detectaron 1 628 casos positivos más, y la cifra de fallecidos ascendió a 526.

En medio de este panorama, y justo cuando las personas deberían permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios, enormes colas y aglomeraciones se registran en distintos puntos de la ciudad, a fin de realizar trámites y sobre todo cobros de los bonos que brinda el Estado.

Uno de los lugares donde se registran colas más grandes, que incluso ocupan parte de las pistas, es en inmediaciones del Banco de La Nación de la avenida El Sol, donde desde la madrugada, se ve a miles de personas pugnando por ingresar al establecimiento.

Además del caos y de no guardar el distanciamiento necesario, usuarios de este banco han denunciado la venta de espacios en la cola, convirtiendo así la necesidad de ingresar al banco en todo un negocio.

"No podemos acceder porque hay gente inescrupulosa que está vendiendo puestos en las colas, nosotros venimos por la madrugada pero ya no alcanzamos a las rondas, somos las mismas personas que estamos regresando a diario porque no alcanzamos a entrar, es el tercer día que yo regreso", declaró un cusqueño que prefirió guardar su nombre en reserva.

Muy afectado denunció que las colas se venden a 10 soles por la mitad y 20 soles en la parte de adelante, refirió que estos negociantes ocupan los sitios de personas que vienen a realizar sus cobros y que perjudican a quienes no tienen con qué pagar esos montos, ya que a las finales se van quedando atrás y no alcanzar a ingresar al banco.

"Acá debe haber personas del banco que guíen y asesoren a los usuarios, esto se ha convertido en una zona de contagio, nadie dice nada, todo es un caos", finalizó.

DATO:

-Ante el reciente anuncio del Gobierno, de la entrega de los bonos de 750 soles por COVID-19 y del pago doble de Pensión 65, la gente se ha agolpado en los bancos a fin de cobrar estos montos.

*Vídeos: Jonathan Carlos.