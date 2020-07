Entre la noche del miércoles y la madrugada del último jueves, cientos de pobladores de Espinar (Cusco), chocaron contra las fuerzas del orden en la localidad de Yauri, los manifestantes retornaban de una marcha hacia el campamento minero de Glencore - Antapaccay cuando fueron intervenidos por la Policía, generándose graves disturbios.

Según Rolando Condori, presidente del Frente de Lucha de Espinar, cuatro comuneros resultaron con heridas de bala y casi 100 fueron detenidos, de estos últimos aún quedaban varios detenidos en horas de la tarde del jueves.

El dirigente mencionó que tres abogados se están haciendo cargo de toda la materia legal, a la par de mencionar que no depondrán su medida de protesta hasta que el propio premier, Pedro Cateriano, llegue a Cusco para sostener una reunión con ellos.

"Estamos mandando una solicitud a la Presidencia del Consejo de Ministros para que el premier llegue en persona a reunirse con nosotros, ya no nos reuniremos con la comisionada Paola Bustamante ni con nadie que no tenga capacidad resolutiva", señaló a Correo.

Acotó que hasta entonces las manifestaciones por la forma de la entrega de bono de mil soles a los pobladores, continuarán, el jueves por la tarde una 'marcha blanca' de pobladores portando banderas de ese color, llamó la atención de la ciudadanía, todos estos actos vienen siendo seguidos de cerca por la Policía.

NIVELES ALTOS DE VIOLENCIA

Para el jefe de la Región Policial de Cusco, coronel PNP Alejandro Castillo, los únicos responsables por los enfrentamientos con los comuneros son los dirigentes espinarenses, a quienes acusó de azuzar a la población a cometer ilícitos penals, que luego serían severamente castigados.

"Lamentablemente en Espinar estamos teniendo altos niveles de violencia, no provocados por la Policía, sino por la población azuzados por sus dirigentes, todavía no toman conciencia de que estamos en estado de emergencia. Estos actos no van a quedar impunes son ilícitos penados que en su momento serán castigados", señaló.

Luego llamó a la población a deponer sus marchas y manifestaciones, citando que son una gran fuente de contagios de COVID-19, ya que en lugar de estar en sus casas o trabajos están todos juntos, concentrándose en lugares y favorecimiento al contagio masivo.

"Estamos entrando a la Fase 4 de la pandemia de coronavirus, los hospitales están colapsando y dentro de dos o tres semanas vamos a ver los resultados de estas manifestaciones, quédense en casa, por favor", concluyó.

¿QUÉ ES LO QUE PIDEN?

Hace tres meses el Comité de Gestión del Convenio Marco, conformado por representantes de la minera, autoridades y dirigentes de Espinar, aprobó por mayoría de votos, un proyecto para la entrega de mil soles a todos los habitantes de la provincia de Espinar, bajo la modalidad de 'bono COVID-19'.

Sin embargo, para dar luz verde a este plan se necesita la anuencia de la minera, que entrega los recursos económicos al Convenio Marco, pero desde la empresa privada señalan que la propuesta no atiende adecuadamente las necesidades de la población más vulnerable y que el dinero está destinado para obras y proyectos de bien común, y no debe ser usado para repartirse entre los pobladores.

En lugar de la entrega de este bono, la empresa propuso alternativas como la generación de empleo a través de la ejecución de proyectos de infraestructura, la entrega de microcréditos sin intereses y la asistencia alimentaria directa a la población vulnerable, cosa que fue rechazada por el Frente de Lucha de Espinar.

En días anteriores Espinar se declaró en huelga indefinida, registrándose por momentos la toma del Corredor Minero del Sur, donde dos vehículos que trabajaban para una minera fueron incendiados.