Tras la difusión de un vídeo donde se ve a la joven piurana, Fiorella Ras, lanzando insultos racistas y hasta un escupitajo a un trabajador de un local ubicado en el Centro Histórico de Cusco, ahora salió a la luz otro vídeo más de esa misma noche.

En las imágenes compartidas por el portal Nueva Tv Nacional, se ve a Fiorella, acompañada del varón que salió en el primer vídeo, y juntos agreden a un desconocido, quien recibe patadas, puñetes y carterazos sin llegar a defenderse.

El hecho ocurrió en la misma calle Teqseqocha, donde la mujer profirió insultos discriminatorios a un empleado de un bar. Esta vez el vídeo no tiene audio, pero se ve a quien sería la pareja de Fiorella lanzar una patada a un joven en polo que busca salir del lugar, el mismo que luego recibe más golpes del sujeto y finalmente también es agredido por la piurana, hasta que logra huir.

“Me agarra y yo pensaba que era un sereno, yo para no golpear solo atiné a defenderme, luego vino la loca y me metió un carterazo (…) Yo simplemente me quería ir, es increíble cómo esa misma pareja también hizo un escándalo racista, espero puedan difundir qué tipo de personas son, yo ya puse mi denuncia”, cita el agredido para el referido portal noticioso.

Paralelamente, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco ha iniciado una investigación preliminar contra Fiorella Ras, ciudadana piurana identificada como la agresora, por el presunto delito de discriminación o incitación a la discriminación.

Según el fiscal provincial Eduardo Alatrista, la denuncia fue tomada de oficio luego de que circularan en redes sociales los videos donde se ve a la mujer, aparentemente en estado de ebriedad, insultando al encargado de seguridad de un local en el centro de Cusco. También se le ve escupiendo al trabajador y golpeando un vehículo.

DATO:

- En un reciente vídeo, Fiorella Ras pidió disculpas por su accionar, pero evitó asumir plena responsabilidad, señalando que “todo se dio por algo” que habría ocurrido dentro del local, sin especificar de qué se trataba. Indicó que sus abogados se encargarán del caso.

Crédito Vídeo: Néstor Larico