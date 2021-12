La minera MMG Las Bambas ha anunciado el cese de sus operaciones para este sábado 18 de diciembre, en el marco del bloqueo del Corredor Minero del Sur en Chumbivilcas (Cusco), que ya se acerca al mes de haberse iniciado y ha dejado sin suministros a la empresa privada para continuar con su trabajo en el campamento.

Frente a este anuncio los trabajadores de MMG Las Bambas han salido a marchar en Cusco, Arequipa y Lima para exigir al Estado que ponga coto al bloqueo y halle una solución entre las pretensiones de los comuneros chumbivilcanos y las ofertas de la minera.

Ante a este panorama, desde Cusco, el expremier de la República y actual congresista, Guido Bellido, llamó al Poder Ejecutivo a poner sus buenos oficios para solucionar este problema, que podría decantar en un conflicto social más adelante.

“Sería importante que el Ejecutivo pueda hacer todos los esfuerzos, convocar a la empresa y a los dirigentes y llevar un diálogo y cooperar con los agentes para una pronta solución”, refirió.

A la vez mencionó que se trata de un tema muy delicado ya que Chumbivilcas podría convertirse en una zona de conflicto de no hallarse pronta solución al asunto, culminó mencionando que no ha sostenido comunicación con el dirigente cusqueño, Wilber Fuentes, después de la última reunión que sostuvieron, sin embargo lo llamará para tratar de hallar soluciones.

SIN VISOS DE SOLUCIÓN.

A pocos días de cumplirse un mes del bloqueo del Corredor Minero del Sur, los problemas entre los comuneros de Chumbivilcas (Cusco) y la minera MMG Las Bambas están lejos de resolverse, el diálogo está entrampado y las reuniones no se llevan a cabo, como la última, programada para el 14 de diciembre.

Tras las fallidas conversaciones, el secretario del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, recientemente señaló que si MMG Las Bambas cierra sus operaciones y cesa sus servicios, esto no afectará en nada a las comunidades que representa , ya que, según él, no les aporta nada.

“(Las Bambas) no está aportando al desarrollo de las comunidades campesinas, va a ser lo mismo de que ya no siga operando o transitando por nuestras comunidades, si no deja beneficios al operar, no dejará si deja de operar tampoco, no perjudicaría en nada a las comunidades de Chumbivilcas”, refirió.

En otro momento señaló que a los chumbivilcanos los han tratado de antimineros, cuando no es así, ya que en Chumbivilcas operarían varias empresas mineras, con las que señaló “no tuvieron ningún problema porque son responsables”.

SUS PEDIDOS.

Además del factor ambiental uno de los reclamos principales de los pobladores de Chumbivilcas se da por su inclusión en la cadena de valor de la minera como proveedores de bienes y servicios. Justamente en este punto, los manifestantes reclaman que las propuestas de pago por el servicio de transporte de minerales y guiado con camionetas ‘liebre’ es mucho inferior al que actualmente pagan a sus proveedores regulares, esto a fin de desanimarlos de proseguir con un futuro contrato de prestación de servicios.

Los manifestantes exigen el 5% de participación en la contrata del total de camiones encapsulados que operan para la empresa (17 camiones), así como la contrata de 50 camionetas de propiedad de las comunidades, mientras la empresa les ofrece contratar 12 camiones y 12 camionetas.

Además recalcan que quieren ser contratados para los servicios de mantenimiento de vías, como el regado de pistas, mantenimiento del micropavimento y mantenimiento de trochas,

DATO:

- Los manifestantes de Chumbivilcas se han dividido, mientras ocho de 10 provincias apoyan al dirigente Wilber Fuentes y continúan en protesta, otras dos están de acuerdo en cerrar trato con la minera y levantar el bloqueo.