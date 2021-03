El candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, llegó a Cusco la tarde del último miércoles, siendo recibido por una variopinta caravana de partidarios, que incluyó músicos y hasta seguidores a caballo.

Antes de encontrarse con los suyos, el economista declaró desde el interior del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que ya había sido vacunado contra el coronavirus, señalando incluso que ya recibió la segunda dosis y que este procedimiento se realizó en Houston - Texas (EE.UU.) por lo que mencionó que “no le quitó” ninguna vacuna a sus compatriotas.

“Yo pedí que se vacune a todo el mundo pedí que se privatice completamente (el proceso de vacunación), condené el hecho de que los funcionarios públicos y políticos utilicen su vara para ser vacunados. Yo he logrado hacerlo sin haberle quitado ninguna vacuna a mis compatriotas, tengo que seguir viajando por todo el Perú, todo mundo dice que este es un candidato medio viejito, pero tomen en consideración que tengo que protegerme a mi, a mi familia y a la gente con la que yo hablo”, señaló.

Hernando de Soto: “El problema no es ser vacunado, el problema es cuando se abusa de ser funcionario público para ser vacunado”

Luego refirió que su dosis se la ofreció el sector privado en un viaje que realizó al extranjero y que no se acordaba el nombre de la firma que proveyó la vacuna ni la marca, asintiendo que él sólo se la hizo aplicar.

“El problema no es ser vacunado el problema es cuando se abusa de ser funcionario público para ser vacunado, por eso repito de nuevo, mi propuesta es que me dejen traer las vacunas y a todos los privados para salvar más vidas, ojalá me dejen pues”, culminó.