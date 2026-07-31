En Cusco se pondrá en marcha el Observatorio Regional de Educación y la Plataforma - Pladec, una innovadora herramienta tecnológica que marcará un antes y un después en la gestión educativa de la región al convertir los datos en decisiones para proteger a los estudiantes y fortalecer el servicio educativo.

La nueva plataforma permitirá integrar información estratégica de las instituciones educativas, las unidades de gestión educativa local (Ugel) y la Gerencia Regional de Educación en un sistema inteligente capaz de generar alertas tempranas, identificar riesgos y priorizar intervenciones donde más se necesitan.

De esta manera, las autoridades contarán con información en tiempo real para actuar con mayor rapidez frente a problemas que puedan afectar la continuidad y calidad del aprendizaje.

Entre los indicadores que monitoreará el referido sistema destacan el abandono escolar, el estado de la infraestructura educativa, la conectividad, el acceso a internet, los servicios higiénicos, la atención psicológica, la convivencia escolar y la anemia infantil. Además, posibilitará incorporar un Índice Regional de Riesgo Educativo y una Central Regional de Alerta Multirriesgo para responder a emergencias climáticas, sanitarias o sociales.

De esta manera, la implementación del Observatorio Regional de Educación representa un paso hacia la transformación digital del sector educativo para promover una gestión pública más eficiente, transparente y articulada entre todas las instituciones responsables de garantizar el derecho a una educación de calidad.

“Estamos construyendo un gobierno que toma decisiones con evidencia, que actúa antes de que los problemas se agraven y que coloca a nuestros niños, adolescentes y docentes en el centro de las políticas públicas”, afirmó al respecto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.