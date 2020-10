Luego de tres días de lucha, el incendio forestal en el área del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, por fin fue controlado. Más de 200 combatientes, entre bomberos, policías, soldados y los propios comuneros del sector trabajaron en la zona de emergencia, incluso fue necesario el uso de un avión y un helicóptero de la FAP para sofocar las llamas.

La tarde del último sábado, el brigadier mayor CBP Jesús Valdivia, jefe al mando de la operación, confirmó a Correo que el fuego había sido controlado en su totalidad en Sacsayhuamán, Tambomachay y Yunkaypata, los tres puntos más álgidos de la emergencia. El oficial señaló que si bien la emergencia estaba controlada, los combatientes aún trabajan en la liquidación total de las llamas.

“Estamos en el proceso de liquidación, esto quiere decir que todas las lenguas de fuego fueron extinguidas y ahora entramos en un proceso de liquidación, tenemos que terminar de apagar todos los resquicios de brasas y puntos calientes, estamos haciendo un peinado total de la zona incendiada, no podemos darnos el lujo de cometer errores producto del cansancio”, señaló.

Acotó que el control de esta emergencia se dio en el marco de trabajo de 200 personas, de ellas 130 bomberos de siete compañías de Cusco, ayudados por cuadrillas de policías, soldados, personal de Sernanp, Cultura Cusco, etc.

“HEMOS SUFRIDO, PERO LOGRAMOS CONTENER EL FUEGO”

Valdivia Muñoz fue enfático en señalar que la lucha contra este tipo de siniestros es por demás complicada. Factores como la humedad, la presión atmosférica, corrientes de viento y otros, impiden dar una lectura apresurada del combate del incendio, siendo así que este casi logró ser controlado la tarde del pasado viernes, cuando vientos fuertes reavivaron la emergencia, tornándola más peligrosa.

“Hemos sufrido, no fue fácil, pero logramos contener el fuego. Tenemos dos bomberos que han resultado heridos en el combate, no fue de gravedad pero fueron atendidos como corresponde, esperamos que esta clase de incendios nos sirva para interiorizar que no debemos realizar quema de pastos ni fogatas en campo abierto, además de ser muy peligrosas y desencadenar en verdaderas tragedias, está penado y los causantes pueden terminar en la cárcel”, acotó.

Hasta el puesto de comando, ubicado en el Abra de Ccorao, llegaron Bomberos, Policía, Ejército, Indeci, Gobierno Regional y Municipalidad del Cusco a fin de dirigir las operaciones como corresponde, el tránsito hacia el Valle Sagrado de Los Incas se suspendió durante casi todo el día, generando caos y malestar entre los viajeros, pero fue una medida de prevención frente al inminente peligro que había en la zona.

ECHANDO MANO DE LA TECNOLOGÍA.

Para el sábado se sumaron a las labores de extinción dos aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú, un avión Spartan C27J y un helicóptero MI17, que desplegaron un ataque conjunto nunca antes desarrollado en la Región Cusco.

El brigadier CBP, José Arellano, líder de la Fuerza de Tarea 1 contra Incendios Forestales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, señaló que la aeronave C27J está equipada con el sistema Guardian, que son grandes compartimentos que pueden arrojar hasta tres mil litros de agua sobre puntos específicos en los incendios, este avión hizo en total tres descargas sobre el incendio.

Se supo que el helicóptero MI17 trabaja con el sistema denominado Bambi Bucket, que es un helibalde acarreado por la aeronave que contiene un dispositivo de liberación de hasta 600 litros de agua, este helicóptero en total hizo siete descargas. Ambas unidades fueron utilizadas por primera vez en el combate de incendios forestales en Cusco.

CINCO INCENDIOS FORESTALES A LA VEZ.

Mientras las brigadas luchaban contra el incendio forestal en Sacsayhuamán, otro siniestro se activó en el Complejo Arqueológico de Tipón, donde cuadrillas de combatientes fueron enviadas a fin de evitar que las llamas lleguen hasta los restos arqueológicos.

Para horas de la tarde del sábado, estos dos incendios ya habían sido controlados, junto a otro suscitado en la localidad de Paruro. Sin embargo, otros dos incendios, registrados en Maras y Yanahuara (Valle Sagrado de Los Incas) continuaban activos y en pleno monitoreo por las autoridades.

Para el brigadier mayor CBP Rómulo Centeno, jefe de la IX Comandancia Departamental de Bomberos del Cusco, estos incendios son de los más difíciles de combatir, sobre todo en Cusco, donde la zona es muy agreste y existe una gran cantidad de combustible como pastos secos y árboles oleaginosos. El oficial recomendó a las autoridades de orden buscar a los responsables por estos hechos y sancionarlos drásticamente, a fin de evitar la pérdida de vidas humanas, propiedades y más daños al medio ambiente.

DATO:

-La alcaldesa de Cusco, Romi Infantas, refirió que la zona del incendio estuvo comprendida dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, sin embargo hasta el momento no registraron afectaciones en ningún monumento ni restos arqueológicos.