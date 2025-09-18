Efectivos de la Unidad de Emergencia Cusco y personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, lograron la desarticulación de la banda criminal autodenominada ‘Los Pistoleros de Puno’; hecho registrado el último jueves a las 02:30 horas, en inmediaciones de la Av. Jorge Chávez – Cusco.

Nilo Hancco (39), Erasmo Mamani (31) y Jorge Holguim (29), son los presuntos integrantes de la banda criminal quienes fueron intervenidos y detenidos por el presunto delito contra la seguridad pública – peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de armas y municiones.

Los sujetos se desplazaban a bordo del vehículo de placa de rodaje Z4P-494, en cuyo interior se incautaron cuatro armas de fuego de las marcas Taurus, Glock, Sig Sauer y Heckler & Koch, todas con sus respectivos cargadores, así como 97 municiones de distintos calibres.

También se hallaron teléfonos celulares, herramientas, prendas de vestir, pasamontañas y bandanas. Asimismo, se decomisó una suma total de 2 595.50 soles. De igual modo, a uno de los intervenidos se le encontró hierba seca con características similares a cannabis sativa (marihuana), además de tarjetas bancarias.

Los tres sujetos intervenidos fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia – Cusco, con conocimiento del representante del Ministerio Público, para las diligencias e investigaciones correspondientes.