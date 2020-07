No hay fecha concreta para reabrir Machu Picchu, tampoco saldrán trenes con turistas en estos días

Acabó la cuarentena obligatoria a nivel nacional, y el Gobierno ahora apela a un aislamiento y distanciamiento voluntario entre los ciudadanos, a fin de evitar un mayor contagio del COVID-19. Las actividades económicas se retoman de a pocos y varios bienes y servicios volverán a ser ofrecidos.

Es el caso de Machu Picchu, maravilla mundial peruana que, pese a haberse anunciado su reapertura para este 1ero de julio, permanecerá cerrada hasta que los protocolos para su visita estén terminados y aprobados.

Es así que de momento ningún turista nacional o extranjero podrá ingresar a la antigua ciudad inca, y tampoco trenes con visitantes llegarán hasta Machu Picchu Pueblo, los lineamientos para estas acciones aún no son emitidos de manera oficial y hasta entonces no habrá turismo en el lugar.

Esto fue confirmado a Correo por el antropólogo José Bastante, jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, quien mencionó que un protocolo general para el acceso de visitantes ya está dado, pero este se tiene que corroborar, contrastar y aprobar de manera oficial por los entes correspondientes.

Es así que el el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Ministerio de Transportes deben fijar puntos para reabrir las puertas de Machu Picchu, y reactivar el turismo, una actividad bastante delicada y que conlleva la interacción de muchas personas a la vez.

MACHU PICCHU EN COMPÁS DE ESPERA.

El funcionario menciona que si bien están manejando la normativa que realizaron en conjunto Cultura, Sernanp y Diresa Cusco, que limita el número de turistas a la vez, el número de integrantes por grupo y el tiempo de acceso a la ciudad inca, recientes cambios en el decreto para el transporte de personas obligaría a variar lo acordado.

"Yo no sé qué va a pasar, las cosas están cambiando y las normas están siendo modificadas, de momento nadie entra Machu Picchu ¿por cuánto tiempo? No lo puedo decir, no hay fecha concreta para reabrir Machu Picchu, tenemos que velar por las personas y por el monumento", señaló.

Los trenes que salen de Ollantaytambo para Machu Picchu estaban previstos a llevar pasajeros sólo a un 50% de su capacidad, al igual que los buses de Machu Picchu Pueblo hasta las puertas del santuario, es por ello que se organizaron dos grupos de 8 personas por bus, ya que sólo pueden llevar 16 personas, sin embargo los cambios en el número de pasajeros en unidades de transporte harían que también se cambien los protocolos de acceso a los restos incas.

VÍA FÉRREA A MACHU PICCHU CONTINÚA BLOQUEADA POR PIQUETES.

Correo se comunicó con representantes de PeruRail, empresa ferroviaria que traslada pasajeros de Cusco a Machu Picchu, quienes citaron que ningún tren con turistas saldrá hacia la maravilla mundial negando que el servicio de inicio este 1ero de julio.

Además de esperar la confirmación de la normativa del MTC que debe establecer las directivas específicas para el viaje de pasajeros en buses y trenes a nivel nacional, los convoys aún no pueden salir porque piquetes de manifestantes se hallan en inmediaciones de la vía férrea a la altura del Kilómetro 88 - Qorihuayrachina.

Los moradores de esta zona citaron, días atrás, que no dejarán pasar a ninguna persona ajena a Machu Picchu, a fin de mantener libre de COVID-19 la zona, que ha presentado pocos casos hasta el momento.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura señaló que continúa en la elaboración de protocolos de salubridad para el ingreso de visitantes a los diferentes museos y sitios arqueológicos a nivel nacional.

Mencionaron que el acceso al turismo a nivel nacional se reanudará de manera progresiva y por etapas, considerando las disposiciones del Gobierno y teniendo en cuenta la información de las alertas epidemiológicas del Ministerio de Salud.

CIFRAS:

-5 mil turistas por día llegó a recibir Machu Picchu en la denominada temporada alta. A partir del 16 de marzo de este año ni un visitante más volvió a ingresar a la ciudad inca.

-675 turistas a la vez sería el aforo máximo del santuario arqueológico, los grupos sólo podrán tener un máximo de 8 personas incluyendo al guía y la visita no deberá exceder de las 2 horas.

* Texto: J. Sequeiros.