Agentes de Seguridad Ciudadana de Cusco, con el apoyo de la Policía, Bomberos, ambulancias particulares y personal de salud, atendió una emergencia registrada aproximadamente a las 22:47 horas en el Hotel ‘Nodo’, ubicado en la calle Santa Teresa, centro de Cusco.

En el lugar, 11 turistas de nacionalidad colombiana, española, brasileña y estadounidense, entre ellos una menor de edad, presentaron síntomas por una presunta intoxicación.

Los afectados fueron evacuados al Hospital de Contingencia de Santiago, donde recibieron atención médica especializada. De acuerdo con la evaluación preliminar, el diagnóstico fue intoxicación por Cypermethrin, un insecticida utilizado para el control de plagas.

Las primeras investigaciones apuntan a que una fumigación realizada en el establecimiento habría ocasionado en cuadro de intoxicación.

La intervención culminó a las 00:55 horas de hoy, luego de garantizar la estabilización de las personas afectadas.