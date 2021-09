Las grabaciones de Transformers: ‘Rise of The Beasts’ se llevan a cabo en la antigua ciudad inca de Machu Picchu, donde los protagonistas: Anthony Ramos y Dominique Fishback, hacen derroche de su talento ante la atenta mirada del director Steven Caple Jr. Quien dirige esta parte del rodaje junto a un equipo de más de 50 profesionales en audio y vídeo.

Sin embargo otro equipo de realizadores permanece en Cusco, donde se hacen tomas de prueba en distintos escenarios, donde los vehículos de Transformers: ‘Rise of The Beasts’ serán grabados en parajes del Valle Sagrado de Los Incas y Abra Málaga en La Convención.

Es así que en un hangar ubicado en el Parque Industrial de Cusco, permanecen celosamente guardados hasta diez vehículos de la película, uniéndoseles recientemente varios más, entre los que claramente se pudo reconocer al gran Optimus Prime, líder de los Autobots en la saga norteamericana.

Un convoy ingresó la tarde del último sábado hasta Cusco, transportando tres camiones Optimus Prime y un vehículo menor que serviría para grabar escenas secundarias. Las unidades permanecieron cubiertas todo el tiempo a fin de no develar por completo los detalles de pintura y arreglos que tendrán para la grabación.

Transformers Machu Picchu. Foto: Juan Sequeiros.

Según el Ministerio de Transportes, la dirección y producción de Transformers ya obtuvo el permiso correspondiente para hacer las grabaciones en las autopistas de Cusco y del país a partir del 08 de octubre hasta el 12 de noviembre.

Mientras tanto los fanáticos locales de Transformers alistan una exposición colectiva de más de 500 robots, vehículos y demás figuras en conmemoración a la grabación de la sétima entrega de esta saga en Cusco, los ojos del mundo permanecen puestos en Cusco y Machu Picchu, que también serán protagonistas del filme a estrenarse el próximo 24 de junio.

NO ENTRARÁN ROBOTS NI VEHÍCULOS A MACHU PICCHU.

El Santuario Histórico de Machu Picchu es resguardado al máximo durante las grabaciones de Transformers: ‘The Rise of The Beasts’, si bien dirección y producción de la película cuentan con los permisos de ley, no se permitirá el ingreso de ningún robot, vehículo o pieza de gran tamaño a la antigua ciudad inca.

Esto fue refrendado a Correo por José Bastante, jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, quien señaló que no entrará “ni el pie de un robot” , a modo de parafrasear la seguridad que buscan dar al patrimonio durante la filmación.

Transformers Machu Picchu. Foto: Juan Sequeiros.

Machu Picchu no recibió del todo bien al equipo de Transformers, durante los dos primeros días de rodaje una intensa lluvia no dejó completar las escenas, y actores y equipo tuvieron que esperar varias horas a que escampe y recién realizar algunas tomas.

Sin embargo a partir del tercer día un sol brillante bañó de luz la maravilla mundial, permitiendo tomas nítidas de todo el entorno y la grabación de escenas en la zona de andenería encima de la Casa del Guardián y en una plaza secundaria ubicada frente al Templo del Sol.

DATO:

- Optimus Prime regresará en la próxima película Transformers: ‘Rise of the Beasts’ como líder indiscutible de los Autobots, que junto a los Technobots se enfrentarán a los Decepticons apoyados por los Terrorcons, se supo que la película también contará con la contraparte de Optimus Prume en Beast Wars: Optimus Primal.