Todo el equipo de dirección, producción, staff y actores de Transformers: ‘The Rise of The Beasts’ ha llegado a Cusco y ya se trasladó a Machu Picchu, a fin de iniciar con el rodaje de las escenas que corresponden a la mítica ciudad inca.

Es así que el personal encabezado por el director Steven Caple Jr. Viajó temprano el último martes hasta Machu Picchu Pueblo, donde se hospedarán en un conocido hotel muy cerca al santuario histórico, de donde tendrán la maravilla mundial a su alcance todo el tiempo.

Si bien los permisos por parte de la Dirección de Cultura Cusco y las autoridades tanto de Cusco como de Machu Picchu, ya están dados, el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, señala a Correo que serán bien estrictos con el tema de los aparatos que ingresarán al monumento arqueológico, esto a fin de generar el menor impacto en el lugar.

Transformers se filmará en Machu Picchu

“No entrará ni el pie de un transformer a la llaqta, eso está fuera de discusión, los permisos son únicamente para equipos de filmación y para el ingreso de actores y staff, no entrará ningún elemento que podría afectar al patrimonio”, mencionó.

El funcionario señaló además que serán únicamente tres los sitios de Machu Picchu donde se rodará parte de la película Transformers: ‘The Rise of The Beasts’, estos serían: la Plaza Principal, Tres Portadas y Entrada a Puente Inca , estos lugares de momento no están abiertos a la visita de turistas, por lo que el rodaje no significaría mayores inconvenientes para el flujo de los turistas.

“No se parará la visita de turistas nacionales ni extranjeros durante los días días de grabación. Ellos pidieron permiso hasta por cuatro días, sin embargo este número se puede manejar, se les está dando las facilidades con tal de que respeten todas las normas que estamos poniendo”, acotó Bastante.

(Foto: @transformers/Facebook Cybertron21).

Un mar de gente, entre estadounidenses, canadienses, brasileños y de muchas otras nacionalidades, se acomodó en las instalaciones del Hotel Monasterio en el centro de Cusco, de donde partieron la mañana del martes rumbo a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

Entre la multitud se pudo ver a Anthony Ramos y Dominique Fishback, actores que protagonizarán la séptima entrega de la conocida saga Transformers. Si bien algunos de los integrantes del equipo declararon pocas cosas, los actores no pudieron hacerlo, sólo atinaron a saludar con la mano a quiénes los reconocían en la calle.

“Nosotros trabajamos en sonido, somos de Canadá, yo ya estuve el año pasado en Perú, en Machu Picchu, y me gustó mucho (...) Sólo puedo hablar un poquito, no puedo contar la historia, buen día”, se animó a declarar una persona parte del equipo de Transformers.

CIFRA:

-50 Personas y 02 actores tienen licencia para ingresar y salir del Parque Arqueológico de Machu Picchu mientras dure la filmación de la última saga de Transformers. Todos ellos deberán respetar las disposiciones que rigen para todo visitante a la maravilla mundial.

