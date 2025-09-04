La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco, consiguió 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano de iniciales: A.S.A.T. Quien estaría incurriendo en conductas de posesión, distribución, fabricación y/o comercialización de material de abuso sexual infantil (pornografía infantil).

La División de Investigación de Crímenes - Cusco, a cargo también de la lucha contra la ciberdelincuencia, a través del sistema ‘Cybertiline report’, recibió comunicación de la empresa Google, donde se informó sobre la posesión, distribución o comercialización de pornografía infantil, por parte de un usuario bajo la cuenta de ‘Alex’.

A mérito de ello, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, dispuso el deslacrado y visualización del material, que contiene archivos en formato HTM, PDF, XML y PNG y otros, material audiovisual de abuso sexual y pornografía infantil.

Por ello la Fiscalía de Cusco en coordinación con Cyberprotección Infantil de la Policía, con la orden del juzgado, realizaron la diligencia de allanamiento, incautación y detención preliminar del investigado, logrando incautar diversos dispositivos de almacenamiento de material audiovisual y el teléfono móvil del propiedad y uso del investigado, el mismo que se encuentra vinculado a los correos electrónicos reportados por Google.

Por ello y mientras se desarrollen las investigaciones, la representante del Ministerio Público, solicitó al juzgado la medida coercitiva del investigado, siendo aceptado el requerimiento fiscal, ordenando 18 meses de prisión preventiva para las investigaciones del caso.