Protesta en penal de Cusco: reos exigen excarcelación y más pruebas de COVID-19 (VIDEO)

Un clima bastante tenso se vivió la mañana del último viernes en el interior del Penal de Varones Qenccoro del Cusco, donde cientos de reclusos protagonizaron una manifestación, en la que pidieron, sobre todo, rebajas de condenas y excarcelación inmediata, aduciendo que corren peligro de contagio masivo por el coronavirus.

Desde las 10:00 horas, cerca de mil reos se concentraron en el patio principal de la instalación carcelaria, donde llevaron a cabo una marcha portando pancartas y banderolas. "Redención de las penas", "Libertad condicional", "2x1" y otros escritos se veían en los improvisados cartelones.

Correo entabló comunicación con un reo primario que se identificó como 'Mateo', quien denunció una demora en los expedientes de liberación de los reclusos que se vieron beneficiados con la gracia presidencial de redención de condenas, señaló que hay cerca de 350 presos prestos para salir, pero los trámites burocráticos se los impiden.

También señaló que solamente 10 internos fueron sometidos a la prueba de descarte de COVID-19, aduciendo que el resto de kits fueron utilizados en personal del INPE. Esta versión contradice lo expuesto por la Dirección Regional de Salud Cusco, que en un comunicado, aseguró que se aplicaron 75 pruebas rápidas en las instalaciones del penal, 50 a reos y 25 a personal administrativo, no habiéndose registrado ni un caso positivo.

Hasta el perímetro del Penal de Qenccoro llegaron agentes pertenecientes a la SUAT, Unidad Antimotines y Fuerzas Especiales de la PNP, que, junto a miembros del Ejército, se pusieron a disposición en caso la manifestación llegue a un motín como en otras cárceles peruanas.

FAMILIARES TAMBIÉN RECLAMAN.

Un panorama de protesta similar se vivió al exterior del penal cusqueño, familiares de algunos reclusos llegaron a reclamar por los suyos portando carteles, incluso hubo un conato de bronca con la Policía ya que impidieron el paso de vehículos como medida de reclamo.

'Mercedes', familiar de un recluso acusado de robo agravado, señaló que en el interior del penal existen adultos mayores que deberían de ser liberados, personas con diabetes, hipertensión y otros factores de comorbilidad al coronavirus, cuya vida está en riesgo.

"Los han pegado a los internos que se comunicaron con el exterior para hacer las denuncias, ahí adentro (penal) todo es un caos, les cobran 200 soles por tener una cama, no hay comida, no hay agua y el hacinamiento los vuelve vulnerables a todos, está bien que estén presos, pero no los deben condenar a muerte", refirió.

Mientras esta manifestación se daba en el frontis del penal, muchos vecinos cusqueños desaprobaron la actitud tomada por los internos y sus familiares, señalando que por culpa de ellos no podían vivir tranquilos, por el temor de una fuga o disturbios que los afecte.

DIRECTORA DESMIENTE MALOS TRATOS.

En comunicación con Correo, Eufemia Rodríguez, directora regional del INPE, señaló que la marcha realizada en el interior del penal cusqueño contaba con su aprobación y que no se llegaron a presentar disturbios ni enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Sobre la excarcelación de presos, señaló que hasta el momento se han liberado a 49, de acuerdo a las gracias presidenciales decretadas últimamente, acotando que el tiempo de demora desde que el reo inicia el proceso de su liberación, puede demorar entre una a cuatro semanas, dependiendo de la carga laboral que tienen los abogados que trabajan en estos casos.

"Son 350 internos que están realizando sus trámites de excarcelación, ellos son quienes lideran estas manifestaciones. Sobre las pruebas de coronavirus, estas se van a realizar sí o sí en cuanto la Diresa nos responda, ya les hemos solicitados más kits de descarte", finalizó.

Recordemos que todavía en el 2017, el Ministerio de Justicia declaró en Estado de Emergencia todas las penitenciarías a nivel nacional, esto por el hacinamiento y la falta de personal médico designado para la atención de los reclusos. A nivel nacional ya se han registrado varios motines, el más grave se registró hace dos días en el Penal Castro Castro, donde una reyerta dejó nueve presos muertos y 60 heridos.

DATO:

-El Penal de Varones Qenccoro de Cusco fue diseñado para albergar a 800 internos, en la actualidad contiene a más de 3 800.