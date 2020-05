Estas son las últimas noticias EN VIVO sobre la evolución del Coronavirus en Perú HOY. Casos confirmados, número de fallecidos por COVID19 y todo la información sobre los Casos de Coronavirus, cuarentena y toque de queda en regiones del Perú según la conferencia de prensa del Presidente Martín Vizcarra hoy viernes 1 de mayo, día 47 de la cuarentena.

12:00 Ponen en funcionamiento hospitales de campaña en Loreto y Lambayeque para atención de pacientes COVID-19

Dos hospitales de campaña se pondrán en funcionamiento en Loreto y Lambayeque como parte de las acciones que ejecuta EsSalud, a fin de hacer frente a la expansión del nuevo coronavirus.

El primer hospital de campaña en Loreto, ubicado en el campo de fútbol del Hospital III de Iquitos, entrará en operación la próxima semana; y contará inicialmente con 50 camas para pacientes con sintomatología leve y moderada, además de 10 camas para servicios intermedios.

11:44 La Libertad: Coronavirus cobra la vida de dos personas más y cifra de fallecidos se eleva a 43

La curva sigue en ascenso. De acuerdo a un último reporte del Comité Multisectorial para enfrentar el Covid-19, en la región La Libertad, la cifra de contagiados se elevó a 758 y la de fallecidos a 43.

Es decir, es 24 horas se han registrado 46 nuevos casos de contagio y dos personas perdieron la batalla contra el virus.

11:25 Ministro del Interior sobre contagios en Escuela PNP: “Tenemos la responsabilidad de entregar a los alumnos sanos y salvos”

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez llamó a la tranquilidad a los padres de familias de los estudiantes contagiados de coronavirus en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), situada en Puente Piedra.

Durante la supervisión en el Rímac del avance del hospital de campaña para atender pacientes de la PNP con coronavirus, el titular del sector afirmó que la institución policial mantiene la cifra de 510 contagiados de COVID-19. Esto, en respuesta a un informe periodístico que indica que la actual cifra sería de 1.007.

11:13 Miembro del Comando COVID-19 llega hoy a Piura con 4 toneladas de equipos médicos

Hoy, el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, arribará a la región Piura junto a la ex ministra de Salud Zulema Tomás, miembro del Comando COVID-19, trayendo 4 toneladas de equipo médico para hacer frente a la pandemia por el coronavirus.

Se trata de un nuevo lote de guantes, mascarillas, trajes de protección personal, medicamentos y pruebas moleculares, que servirán para luchar contra el coronavirus.

11:00 Piden pruebas rápidas para comerciantes de mercados tras casos de coronavirus

Por el bienestar de los miles de compradores que asisten a diario a los centros de abastos, y de los propios comerciantes, el presidente de la Federación de Mercados de la Provincia del Santa, Manuel Valdivieso Chacón pidió públicamente que el Ministerio de Salud realice barridos constantes a los vendedores para conocer si hay portadores del COVID-19, y así evitar que el virus se propale.

Manuel Valdivieso explicó que a nivel nacional se ha detectado que los centros de abastos se han convertido en foco infeccioso para COVID-19, esto luego que un tamizaje a los vendedores del mercado Caqueta de Lima arrojara que de 842 comerciantes, 163 dieron positivo para coronavirus.

10: 47 Minsa ampliará capacidad de atención en cinco hospitales de Lima Metropolitana

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que ampliará la capacidad de atención en cinco hospitales de Lima Metropolitana, esto en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno en el estado de emergencia sanitaria decretado para la propagación del coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado, el Minsa detalló que, a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo y Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), visita los hospitales del país con el objetivo de identificar las mejoras que pueden realizarse.

10:34 Colegios médicos piden informes sobre el avance de la lucha contra el coronavirus

Los representantes de los colegios de médicos, obstetras y enfermeras, han pedido a los funcionarios del sector Salud que informen sobre los avances en la lucha contra el coronavirus, para conocer la real situación por la que atraviesa esta región fronteriza.

Una reunión ya había sido programada para el último miércoles, pero el director de Salud, Harold Burgos, indicó que por temas de agenda no podía participar, así que fue postergada para hoy.

10:22 1 de mayo: Hoy se conmemora el Día del Trabajo en Perú en plena cuarentena por coronavirus

Hoy 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, en plena emergencia sanitaria que atraviesa el país para enfrentar al coronavirus. Además de ser un día feriado, los trabajadores de varios países en el mundo recuerdan esta fecha como clave para logros conseguidos en derechos laborales.

Y es que desde el 1 de mayo en 1886, durante cuatro días, se vivió una jornada histórica en Estados Unidos. La plaza Haymarket de Chicago fue escenario de un enfrentamiento entre trabajadores y policías donde cuatro manifestantes y siete oficiales resultaron muertos. Los civiles fueron a paro exigiendo jornadas de 8 horas como tope laboral.

10:13 Lambayeque: Conozca la dura realidad en los hospitales Belén y Las Mercedes

Un verdadero vía crucis es el que viven diariamente los trabajadores del Hospital Las Mercedes (Chiclayo) y del Hospital Belén (Lambayeque), pues atienden a personas con síntomas de coronavirus; a pesar que dichos nosocomios no han sido designados como exclusivos para pacientes Covid-19.

En ambos hospitales - los más populares del Ministerio de Salud en la región Lambayeque - se han implementado Triajes diferenciados para recibir a pacientes con sintomatología de coronavirus, pero se les hace el diagnóstico con pruebas rápidas.

9:52 Hospital de Sullana no tiene camas para recibir a más pacientes con síntomas de coronavirus

El incremento de casos de coronavirus ha provocado el colapso de varios nosocomios que han rebasado capacidad de atención. Este es el caso del Hospital de Apoyo II de Sullana, en Piura, donde no pudieron recibir a varios pacientes con síntomas de COVID-19, quienes esperaban a las afueras del centro de salud.

Familiares de pacientes mostraron ayer su indignación, debido a que a pesar de que tenían por varias horas a sus pacientes con síntomas del COVID-19 en una mototaxi y ambulancia, no pudieron ser recibidos por falta de camas en el Hospital II de Sullana.

9:28 Investigan 7 casos de presunta corrupción en compras en plena emergencia en Lambayeque

Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque desarrolla siete investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, que se habrían suscitado en plena emergencia por la propagación del coronavirus.

Las pesquisas en fase preliminar, comprenden a funcionarios de municipalidades distritales y de la Dirección Territorial Policial de Lambayeque, así como a proveedores.

9:17 Joven de comunidad indígena superó el coronavirus y celebró con camiseta de la selección peruana (FOTOS)

Un joven, proveniente de la comunidad indígena de Yutupis, en Amazonas, se recuperó del coronavirus (COVID-19) tras estar varios días internado en un hospital y lo celebró vistiendo la camiseta de la selección peruana. Ahora, ya se encuentra en su hogar para cumplir con la cuarentena domiciliaria y se despidió entre aplausos de todos los demás pacientes.

Se trata del amazonense Maykol Awananch, quien salió airoso en la guerra contra el nuevo coronavirus, tras recibir una adecuada atención médica en un nosocomio de la región. Como fiel hincha de la selección, lo primero que hizo cuando le dieron de alta médica, fue ponerse su querido polo de la blanquiroja.

9:05 Lambayeque: Operativos serán más estrictos contra vehículos que circulen sin pase especial

Los operativos contra vehículos particulares que no se encuentren dentro de las disposiciones del Gobierno para circular durante el estado de emergencia serán más estrictos en Lambayeque.

A través de un documento N° 2817-2020-CG-PNP, la comandancia general de la Policía Nacional dispone a todas las Macro Regiones cumplir con la intervención de los autos que circulan en la vía pública sin los pases especiales a partir de la fecha.

8:53 La Libertad: Más de 60 trabajadores de salud del Lazarte con Covid-19

Sesenta y nueve trabajadores de la salud del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (HVLE), en Trujillo, han dado positivo a Covid-19, revelaron fuentes de ese nosocomio a este Diario.

Se trata, según la lista denominada “Contagiados HVLE”, a la que Correo tuvo acceso, de 16 enfermeros, 40 médicos y 13 técnicos en enfermería de al menos 14 áreas del hospital de propiedad de Essalud, entre ellas la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Pediatría, Neonatología, Medicina, Maternidad y UCI Neonatología.

8:25 Coronavirus: se reporta la cifra más alta de contagios en La Libertad

El coronavirus mostró ayer su peor cara desde que apareció el 15 de marzo en La Libertad. La Gerencia de Salud de esta región reportó 69 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que hasta ahora es la cifra más alta de contagios en un día. Con estos nuevos pacientes, el número de infectados incrementó a 712, entre ellos 41 fallecidos.

La Sala Situacional Covid-19 de La Libertad dio a conocer que este virus llegó al distrito de Cascas, en la provincia de Gran Chimú. Esta jurisdicción presentó su primer caso.

8:10 Más de 53 mil bebes nacieron en el Perú durante la pandemia por coronavirus

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que más 53.840 bebes nacieron en el Perú desde el 16 de marzo hasta el 27 de abril, en el marco del estado de emergencia decretada para frenar el nuevo coronavirus. Esta cifra incluye a todo el sistema de salud, es decir, al Minsa, EsSalud, gobiernos regionales, sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales y clínicas privadas.

Uno de estos casos son las saludables trillizas que vinieron al mundo el 28 de abril, a las 8:30 a.m., en el Hospital de Tocache en San Martín, exactamente 44 días después de que se estableciera en el país el Estado de Emergencia Nacional. Ellas se encuentran en buen estado de salud. Así como ellas, otros 53,837 nacimientos se produjeron en el territorio nacional.

7:50 SJM: Retiran productos a vendedores ambulantes que no respetaban distancia social

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, junto con la Policía Nacional, decomisaron productos a vendedores ambulantes que no respetaban las normas impuestas en el país para mitigar el avance del coronavirus (COVID-19).

Los comerciantes estaban instalados ilegalmente en los alrededores de los mercados Ciudad de Dios y Señor de Muruhuay expendiendo mercadería prohibida sin las medidas de higiene exigidas, generando desorden y sin respetar la distancia social.

7:20 Colegio Médico: “Para el 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí, no podemos esperar más”

Ciro Maguiña, infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del Perú, afirmó que la cuarentena por el nuevo coronavirus, COVID-19, debe terminar el 10 de mayo y que no tiene sentido ampliarla más si la ciudadanía no obedece.

“Para el 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí, ya no podemos esperar más. Ya estamos en la octava semana, la curva termina en 11 semanas. Si con todas las medidas que hemos hecho, la gente no colabora, qué cosa se hace manteniendo. Ya no tiene sentido mantenerlo”, expresó en diálogo con Correo.

7:15 Sube a 1 051 el número de fallecidos por COVID-19 a nivel nacional

En el día 46 de aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para hacerle frente a la pandemia del coronavirus en el Perú, el Ministerio de Salud informó que la cifra de los fallecidos por COVID-19 se elevó a 1051.

Esas cifras oficiales fueron dadas a conocer por el Minsa a través de sus redes sociales.

7:00 Se incrementa a 36 976 la cifra de casos positivos de coronavirus en Perú

El Ministerio de Salud (Minsa), reportó que los casos positivos de coronavirus en el Perú se elevaron de 33 931 a 36 976, en esta cuarta etapa de aislamiento social obligatorio para combatir al COVID-19 en el país.

Además, informó que la cifra de fallecidos subió a 1 051 a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Pilar Mazzetti explicó tratamiento para casos de coronavirus. (Video América TV)

VIDEO RECOMENDADO

San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de casos COVID-19

Coronavirus en Perú: San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de casos de COVID-19