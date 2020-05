Ciro Maguiña, infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del Perú, afirmó que la cuarentena por el nuevo coronavirus, COVID-19, debe terminar el 10 de mayo y que no tiene sentido ampliarla más si la ciudadanía no obedece.

“Para el 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí, ya no podemos esperar más. Ya estamos en la octava semana, la curva termina en 11 semanas. Si con todas las medidas que hemos hecho, la gente no colabora, qué cosa se hace manteniendo. Ya no tiene sentido mantenerlo”, expresó en diálogo con Correo.

La historia juzgará

Asimismo, Maguiña lamentó que el Gobierno no haya acogido su propuesta de que se aplique el toque de queda de manera interdiaria y dijo que “la historia juzgará”.

“Ahora a resistir, que hayan más camas, más tratamientos médicos, que hayan más ventiladores. Toca resistir, ya no queda otra opción. Eso debió aplicarse el lunes, se ha perdido esta semana. Dije la vez pasada que si no se iba a hacer caso, la historia juzgará, lo dije con el Colegio Médico, pero no lo ha querido hacer, son decisiones de otra índole”, indicó el vicedecano a este diario.

Nueva estrategia

Ciro Maguiña recomendó otra estrategia para evitar que el coronavirus continué propagándose en el país: los cercos comunitarios. ¿De qué se trata esto? El infectólogo lo explica.

“Los cercos se hacen en las comunidades. Vas a un barrio de 50 casas, encuestas con la prueba rápida y si encuentras un caso positivo, todas familiares se quedan en cuarentena obligatoria Para ayudarlos les damos sus víveres”, precisó el especialista.

Según Maguiña, los cercos comunitarios deberían aplicarse desde esta semana y durante todo este mes para contener la propagación del COVID-19.

“Que se apliquen los cercos, la medida más importante que no se ha hecho todavía, o se ha hecho poco, para todo este mes. ¿Cuál es el objetivo? Si tú determinas 500 focos en Lima, multiplicas por 1000 personas, que te dé medio millón focalizado con cuarentena obligada y no circulan en Lima. Al no circular no contagian”, indicó.

¿Para cuándo bajará la curva?

El vicedecano estimó que la curva estaría bajando entre la primera y segunda semana de mayo, pero que todo depende de los ciudadanos para evitar que los casos de coronavirus sigan aumentando.

“Entre la primera semana y segunda semana de mayo debemos estar bajando un poco. La curva no depende de los matemáticos ni de los epidemiólogos, sino de la población. Si hacemos los cercos, si la gente deja de ser chicha y de movilizarse vamos a bajar”, comentó.

“Pasado el 11 de mayo es insostenible. Si la población esta semana sigue circulando ya no tenemos 60 mil, sino 80 mil. Todo está en función a la población. Desde el punto de vista científico, hacer la cuarentena todo mayo, ya no tiene sentido”, agregó.

