Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, afirmó que lo ocurrido con el excongresista Glider Ushñahua, quien murió a causa del nuevo coronavirus, COVID-19, tras no recibir atención médica cuando su respiración empezó a fallar, “pasará con muchos pacientes en el Perú”.

“Hace poco un médico me dijo que lo rechazaron en Ate porque no tenía la prueba, mal le respondí, porque al final todos los criterios radiográficos y clínicos obligan al aislamiento, a la cuarentena y al manejo médico. Es importante esto porque lo que ha pasado con el excongresista va a pasar con muchos pacientes en el Perú, entonces los médicos tiene que estar alertas”, expresó el infectólogo en Latina.

Ciro Maguiña: “Lo que pasó con Glider Ushñahua pasará con muchos pacientes en el Perú”

Maguiña recomienda que no solo se considere como positivo al coronavirus cuando una prueba lo determine, sino cuando exista un diagnóstico clínico, esto para que más personas no pierdan la vida por falta de atención médica,

“El diagnóstico clínico, el confirmatorio, que es la prueba y en probable, para fines prácticos. Cuando alguien tiene todo (los síntomas) se le aísla porque a pesar que en ese momento puede ser negativo, capaz puede ser positivo porque le hicieron una mejor prueba o los anticuerpos subieron recién a los siguientes días, es dinámico esto”, indicó.

Asimismo, el especialista pidió confiar en los diagnósticos probables y a no desesperarse por una prueba rápida o molecular para recién confirmar el COVID-19.

“Creo que nuevamente el mensaje que hemos dicho en muchos lugares del Perú, que confiemos en los criterios de los diagnósticos probables y eso significa tos, fiebre, lesión pulmonar, se agita, eso es COVID-19, no va a ser una tuberculosis. La prueba no es 100 %, que quede claro a los oyentes, no estén desesperados para que le hagan la prueba y ahí se descuidan. Están buscando la prueba y el paciente requiere hospitalización. Este excongresista si hubiera sido hospitalizado dos días antes, capaz con ventilador, estaría vivo”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Decenas de personas duermen en carretera (ATV)

Decenas de personas duermen en carretera (ATV)