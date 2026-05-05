Katherine Fernández anunció el fin de su relación con el futbolista luego de la polémica generada por un reportaje televisivo que lo vincula con Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’. (Foto: GEC)
Katherine Fernández anunció el fin de su relación con el futbolista luego de la polémica generada por un reportaje televisivo que lo vincula con Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’. (Foto: GEC)

Katherine Fernández informó públicamente que decidió separarse de Pedro Aquino luego de la difusión de imágenes en las que el futbolista aparece junto a Raiza Martínez, creadora de contenido para OnlyFans conocida como ‘La Chocolatita’.

A través de sus redes sociales, Fernández, quien además es madre de familia, compartió un comunicado en el que confirmó el término de su relación y explicó que tomó la decisión pensando en su bienestar personal y el de su entorno cercano.

“En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”, señaló en el inicio de su pronunciamiento.

Asimismo, pidió que esta situación sea tratada con discreción y aseguró que afrontará este proceso en privado.

“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando”.

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