Katherine Fernández informó públicamente que decidió separarse de Pedro Aquino luego de la difusión de imágenes en las que el futbolista aparece junto a Raiza Martínez, creadora de contenido para OnlyFans conocida como ‘La Chocolatita’.

A través de sus redes sociales, Fernández, quien además es madre de familia, compartió un comunicado en el que confirmó el término de su relación y explicó que tomó la decisión pensando en su bienestar personal y el de su entorno cercano.

“En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio” , señaló en el inicio de su pronunciamiento.

Asimismo, pidió que esta situación sea tratada con discreción y aseguró que afrontará este proceso en privado.

“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando”.

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