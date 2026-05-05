Tres presuntos abigeos fueron capturados luego de una intensa persecución policial que se inició en el distrito de Acolla y culminó en el barrio Villa Huaycha, en Sincos. Los sujetos habían robado cinco ovinos en el anexo de Pachascucho, aprovechando la soledad del campo, y los trasladaban en un automóvil particular cuando fueron descubiertos por pobladores.

La alerta permitió que un transportista iniciara la persecución, a la que luego se sumó la Policía por la Carretera Central. Mediante coordinación radial, la Comisaría de Sincos ejecutó el “Plan Cerco” y logró interceptar el vehículo. Los sospechosos intentaron huir a pie, pero fueron reducidos tras disparos disuasivos. En el auto se hallaron los animales robados.

La intervención generó la indignación de los vecinos, quienes intentaron incendiar el vehículo de los detenidos. La Policía evitó un linchamiento y trasladó a los implicados, junto con el ganado recuperado, a la Comisaría de Jauja para las diligencias de ley.