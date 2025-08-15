Un reciente accidente de tránsito ha enlutado a tres familias en Cusco, donde tres adolescentes perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban, colisionara contra una camioneta.

El hecho se registró cerca a la media noche del último miércoles, cuando el vehículo sedán con placa de rodaje X4Y-457 impactó contra la camioneta de placa BUZ-835 por causas que son materia de investigación.

El siniestro se registró en el sector denominado Oropesa, en la vía Cusco - Urcos, donde los adolescentes de iniciales W.J.M.V. (15), R.A.A.C. (17) y J.D.G.V. (17), (este último conductor del vehículo sedán), perdieron la vida producto de las graves heridas que se ocasionaron. También quedaron heridos los menores M.F.J.R. (15) y K.T.E. (14), que fueron auxiliados a una clínica local.

Mientras tanto, las personas que iban a bordo de la camioneta conducida por Rosario Acosta C. (57), con los pasajeros: Iván Contreras A. (45), Justina Benito (50) y José Alberto Flores (52), también fueron rescatados del lugar del accidente y auxiliados de emergencia.

El penoso hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento de los cuerpos para su ingreso a la morgue del sector, también ordenó el inicio de las investigaciones para establecer fehacientemente la responsabilidad del accidente.