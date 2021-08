Hasta el 18 de este mes no hay entradas para visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu, todo está agotado y el gremio turístico en Cusco exige a las autoridades de orden que aumenten la capacidad de aforo de la maravilla mundial, que ahora se encuentra restringida bajo la premisa de conservación y seguridad.

Es en este entender que hasta Lima viajó una comisión de autoridades de Cusco, a fin de proponer una reunión del ente máximo que rige Machu Picchu: La Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).

En declaraciones a Correo, el gerente de Turismo, Cultura y Comercio Exterior de Cusco, Fredy Deza, mencionó que es el propio gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, como presidente del comité directivo de la UGM, quien está convocando a una reunión extraordinaria con el ministro de Cultura, Medio Ambiente, Turismo, y alcalde de Machu Picchu.

Este cónclave se llevará a cabo este jueves por la mañana, y en él se decidirá si se modifica o no la Resolución Ministerial 173-2020MC, que establece como aforo máximo, 2 244 turistas por día en Machu Picchu.

REACTIVACIÓN TURÍSTICA, SIN ENTRADAS PARA MACHU PICCHU.

El funcionario cusqueño explica que la tan mentada reactivación económica y turística de be ser consecuente con la visita al principal atractivo peruano: Machu Picchu, el cual no puede ser visitado por turistas nacionales y extranjeros que no alcanzan a comprar un ticket de ingreso.

“En este proceso de reactivación tenemos que ser más flexibles, más empáticos, y brindar soluciones con respecto al aforo. Hemos liderado un proceso de reactivación, pero decisiones tomadas bajo el tema técnico y de protección no permiten un mayor número de turistas, técnicamente se pueden brindar soluciones ”, citó.

Más antes desde el Ministerio de Cultura Cusco, señalaron que la actual capacidad de carga y límite de ingresos diarios a Machu Picchu, fue determinada de acuerdo a un estudio avalado por la Unesco, que calificó como atentatoria una mayor cantidad de personas en la antigua ciudad inca.

“Nuestro objetivo es cuidar Machu Picchu para futuras generaciones y cuidar sus valores y connotaciones universales por los que ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad . No puede ser que por tener una aceptación en la cantidad de turistas se afecte o deteriore el monumento (...) Si bien el turismo es importantísimo para el Perú, no podemos matar Machu Picchu”, señaló Fredy Escóbar, director de Cultura Cusco.