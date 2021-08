A fines de julio comenzó la odisea para miles de turistas nacionales y extranjeros que no lograron hallar entradas para visitar Machu Picchu, y tuvieron que devolverse a sus lugares de origen sin conocer la maravilla mundial.

Sucede que, con la reactivación económica y turística, cada vez llega un número superior de visitantes a Cusco, los mismos que tienen como objetivo principal visitar la antigua ciudad inca, sin tener en consideración que existe un número limitado de tickets, los que se acaban rápidamente.

Es así que, la última semana de julio y la primera semana de agosto, los boletos de acceso se acabaron, no existiendo entradas hasta el 08 de agosto, lo cual generó incomodidad en los visitantes y hasta el pedido de las autoridades locales para que se abran más espacios para conocer Machu Picchu.

No se aumentarán entradas para visitar Machu Picchu.

Frente a estos reclamos, Fredy Escobar, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ente rector de Machu Picchu, descartó por completo que se vayan a aumentar las localidades para visitar la ciudad inca, señalando que esto sería un despropósito para la conservación del lugar.

El funcionario explicó que los 2 244 visitantes permitidos por día en Machu Picchu, es un número establecido de acuerdo a un estudio de capacidad valorado por la Unesco, que exige respetar este aforo para fines de preservación patrimoniales.

“Nuestro objetivo es cuidar Machu Picchu para futuras generaciones y cuidar sus valores y connotaciones universales por los que ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. No puede ser que por tener una aceptación en la cantidad de turistas se afecte o deteriore el monumento (...) Si bien el turismo es importantísimo para el Perú, no podemos matar Machu Picchu”, señaló.

UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL.

Pese al pedido del propio gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, y de las principales autoridades para que se pueda aumentar el límite de visitantes a Machu Picchu, el director de Cultura Cusco fue enfático en señalar que esto no será posible, ya que su ente actúa bajo la Resolución Ministerial 173-2020 MINCUL, que establece el máximo de carga aceptable.

Sin embargo, el funcionario mencionó que sí se puede dar un escenario para el aumento del aforo, inclusive hasta cuatro mil turistas por día, dependiendo del desarrollo del proyecto denominado ‘Centro de Visitantes de Machu Picchu’, que diversificaría la visita de personas en el santuario arqueológico.

“El número de visitantes podría crecer cuando pasemos al escenario de la construcción del Centro de Visitantes de Machu Picchu, que estamos empeñados en hacerlo juntamente a la UGM. Lamentablemente la Municipalidad de Machu Picchu y la población mal informada no quiere su construcción so pretexto de que si se construye ya no se va a visitar el pueblo, cuando es al revés, ya que se aumentaría el número de visitas y generarían más recursos para todos”, mencionó.

El Centro de Visitantes de Machu Picchu es un proyecto de construcción ubicado en en la parte baja de la montaña al lado del río Urubamba y en inmediaciones del Puente Ruinas. Según el perfil, el diseño diversificaría las rutas de acceso a la ciudad inca y contaría con una zona de inducción antes de visitar los restos arqueológicos.

DATO:

- Fredy Escobar lamentó que malas agencias de viajes vendan tours e impulsen el viaje de turistas de Cusco hasta Machu Picchu Pueblo sin asegurarles una entrada a la maravilla mundial. Apuntó que ningún turista debería viajar a Machu Picchu sin tener asegurado un ticket de ingreso.

