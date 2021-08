En un reciente comunicado emitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, se dio a conocer que una vez más los boletos de ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu se hallan agotados. Esta vez, los visitantes no podrán adquirir tickets hasta el 09 de agosto, ya que, del 01 al 08 las localidades están vendidas en su totalidad.

Un escenario similar se vio la semana pasada, cuando miles de turistas nacionales y extranjeros se quedaron sin poder conocer la maravilla mundial, ya que no alcanzaron a comprar una localidad. Ellos reclamaron para que las autoridades abrieran más espacios, recibiendo un no por respuesta.

Al ser consultados sobre la posibilidad del incrementos de boletaje diario para ingresar a Machu Picchu, desde Cultura Cusco mencionaron que eso es imposible de momento, ya que la cantidad de aforo se rige estrictamente a la Resolución Ministerial N° 173-2020MC, que establece los límites y condiciones de uso del espacio en Machu Picchu.

Explicaron que el número máximo de turistas y guías (2 244 por día) se estableció en base a recomendaciones emanadas desde la Unesco, que tiene comisiones de evaluación permanentes para verificar el riesgo de conservación de la maravilla mundial.

“El límite se establece en función a la conservación del monumento, hay una resolución ministerial y de momento una ampliación de aforo no se va a dar, tendría que promulgarse otra resolución porque a la que nos regimos continúa vigente y tenemos que respetarla”, acotaron.

De momento hay muchos turistas atrapados en Machu Picchu Pueblo, que se niegan a retirarse del lugar sin antes visitar el santuario histórico. Las autoridades han llamado a no viajar en tren ni vía terrestre si no se tiene la certeza de conseguir un ticket de acceso, señalaron que los avisos que anuncian que ya no hay entrada están colocados en las boleterías de las estaciones de tren y afines.

CIFRAS:

-675 Turistas podían ingresar a Machu Picchu cuando se reactivó el ingreso tras su cierre por pandemia, esto representó el 30% del aforo total. Luego esta cifra subió al 50 y 75% consecutivamente y ahora está al 100%, esto en concordancia con el permiso de las autoridades sanitarias de permitir una visita a capacidad completa en los monumento arqueológicos ubicados al aire libre.

