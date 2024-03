El usar y ostentar bienes suntuosos, como relojes de la conocida y cara firma, Rolex, le ha costado una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Es así que en los últimos días, la investigación sobre si estos relojes fueron obtenidos antes de su mandato presidencial, fueron adquiridos con peculio propio, o fueron si obsequios, ha sido materia de discusión no solamente por parte de las autoridades sino ciudadanía.

En medio de este panorama, desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú – ANGR, se ha emitido un comunicado, en el cual los gobernadores regionales integrantes de este ente señalan que no respaldarán actos de ilegalidad provenientes de la Presidencia de La República y llaman a investigarla

“Respecto al incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no está acreditado, deben ser materia de una exhaustiva investigación en el poder judicial con las consecuencias legales que ello amerite. Las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad”, señala textualmente el documento.

Sobre el pronunciamiento, el gobernador regional de Cusco y presidente de la ANGR, Werner Salcedo, se pronunció de manera rápida, pero sosteniendo lo expresado en la comunicación del ente que dirige

“Quién tiene que dar la respuesta es el Poder Judicial y la Fiscalía, nosotros no podemos estar sujetos a la pérdida de gobernabilidad e institucionalidad porque podemos estar inmiscuidos en actos de corrupción”, señaló el último lunes.

De esta manera las últimas muestras de rechazo sobre el presunto caso de incremento injustificado de patrimonio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se registraron por parte de los gobernadores regionales del país, quienes en su comunicación incluso sostienen que las imputaciones hechas en contra de la presidenta podrían significar su vacancia.

- Recientemente, Dina Boluarte ha tenido bastantes cuestionamientos al darse a conocer que usa relojes de alta gama de la marca Rolex, que en Perú tienen un costo aproximado de 14 600 cada uno. Esto motivó a que la Fiscalía abriera una investigación preliminar por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.





