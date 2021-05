Llamadas telefónicas nos advierten que en la planta de oxígeno del Hospital Zacarías Correa Valdivia no les están abasteciendo los balones necesarios.

“No puede ser posible, l levo dos días esperando y no nos dan, nos dicen que la planta está malograda y mi familiar necesita el oxígeno ”, afirmó un ciudadano quien nos pidió mantener su identidad en reserva.

Ante dicha información, fuimos al mismo Hospital y entrevistamos a Marco Paliza Araujo, responsable de dicha planta quien aclaró la situación de la planta.

El ingeniero especialista d etalló que tienen un booster paralizado y que el repuesto malogrado fue enviado a Lima para que lo rectifiquen.

“No se ha malogrado toda la planta, hemos paralizado un booster de manera forzosa porque no queremos que se afecte más”; dijo Araujo.

El único booster que está en funcionamiento no puede ser sobre exigido , ya que si no se malograría y la situación sería peor.

Paliza Araujo confirmó que esperan que esta situación se arregle en el menor tiempo y dijo que piden a los pacientes que vayan a la planta de Essalud.

Sin embargo, en Essalud confirman que su planta de oxígeno recién entrará en funcionamiento después del 20 de mayo, debido a que a la fecha vienen realizando las calibraciones para que funcione bien.

“La planta no ha sido entregada, está en prueba, no podemos inaugurar una planta que no está óptima, eso para no tener los mismos problemas que tenemos en otras entidades, que se malogra rápido”, afirmó Walton Del Águila, jefe de planeamiento de Essalud.

Acotó que esperan que la planta pueda producir por lo menos entre 93 % y 96 % de pureza de oxígeno.