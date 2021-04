Desde este lunes comenzará la campaña de vacunación para adultos mayores de 60 años en 19 distritos de la región Huancavelica.

El director regional de salud, Juan Gómez Límaco, afirmó que los distritos priorizados presentan más casos de defunciones por COVID – 19 en toda la región.

“Con esta estrategia combatiremos con mayor énfasis y tendremos resultados buenos en las próximas semanas, en los 56 días posteriores, sobre todo en la disminución de infectados y fallecimientos”, acotó Gomez Límaco.

Alfredo Ochoa, jefe de la estrategia regional de inmunización de la DIRESA, dijo que la vacuna AstraZeneca tiene una duración de seis horas para colocar las diez dosis, luego de que el frasco sea abierto.

“En la parte rural tenemos una gran dispersión, eso lo conocemos, el tiempo de duración no garantiza que podamos usar el total de las dosis, por lo que probablemente tengamos un 20 % a 30 % de dosis, en razón a ello, sabemos que para llegar a un adulto mayor tenemos que trasladarnos, por lo que las seis horas no será suficientes. Con ello justificamos la necesidad de ampliar el grupo a mayores de 60 y no 80”, dijo Ochoa.

Se estima que la población a vacunar en la región es más de 51 mil 947 adultos mayores, sin embargo, son solo 26 mil 342 dosis.

Los distritos son Acobamba (1447), Paucará (1152) Lircay (3016), Castrovirreyna (577), Anco (718), Churcampa (1020), Acoria, (2963), Ascensión (1116), Huancavelica (4099), Huando (1116), Palca (705), Yauli(1936), Huaytará (376), Acraquia (526), Andaymarca (3003), Colcabamba (1830), Daniel Hernández (1031), Pampas (1609), Surcubamba (802).

La directora adjunta de salud, Lorena Quispe, manifestó que en la ciudad de Huancavelica tendrán diez puntos de vacunación , que serán en las instituciones educativas 36003, Aplicación, y el centro de salud Santa Ana.

También lo harán en los planteles 36011 de San Cristóbal, 36005 de Ascensión, América, en el Colegio San Juan María Vianney, en el Conafovier de Puyhuan, el complejo deportivo Malecón Virgen de la Candelaria y en el asilo Santa Teresa de Jornet.

La campaña solo durará 5 días, desde las 8:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 7:30 horas.

El padrón de consultas se encuentra en la página web https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/