Durante su visita de representación, el congresista Wilson Soto Palacios realizó una visita a la provincia de Tayacaja, distrito de Salcabamba, donde encontró serias falencias en el servicio de educación a niños y jóvenes.

“Hay instituciones educativas, por ejemplo, no hay una infraestructura para los niños que están estudiando primaria, han tumbado, pero el Ministerio de Educación no hace, no hay infraestructura, los niños están estudiando en una casa de adobe, que un padre de familia cedió”. Informó el parlamentario.

Acotó: “No llegan los materiales educativos a los niños, así nos han manifestado los señores directores de cada institución, es preocupante la situación”.

El parlamentario detalló que llegó a instituciones educativas de las localidades de Cceullapata, donde hay un promedio de 25 niños de educación inicial.

También dijo que en inicial, primaria y secundaria de Palmapampa, toda la infraestructura es de adobe techado con calamina.

“Allí hace mucho calor, ¿Cómo es posible que estudien así?, hemos encontrado, ese lugar pertenece a Salcahuasi, hay un peloteo entre los alcaldes, tienen 35 años de centro poblado y no hay nada”, dijo el parlamentario por Huancavelica.

Añadió: “También hemos estado en el centro poblado de Istay, donde hay tumbado el centro educativo primaria de adobe, los menores estudian en un ambiente, también de adobe, prestado por un padre de familia, que no tiene energía eléctrica, todas esas situaciones hemos encontrado en esta semana de representación”.

En todos estos casos, el parlamentario derivará, como parte de su labor de fiscalización, las quejas ante las instituciones pertinentes, como son el Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación y Ugel Surcubamba.