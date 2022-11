Durante su visita a la ciudad de Huancavelica, el líder etnocacerista Antauro Humala Tasso, se reafirmó en el cambio de la Constitución de 1993 por la de 1979, aludiendo el último artículo de esta, en la que dice que cualquier ciudadano puede exigir su reestablecimiento, .

Asimismo, dijo que usando la Constitución de 1993 actualmente el ejecutivo, de Pedro Castillo con el Congreso se agarran en una guerra de “pañuelazos”.

“Para nosotros esta es la desgracia nacional, ahora, cómo salir de esta desgracia nacional, y este es el problema que tiene el legislativo y ejecutivo actual, porque ellos se están agarrando a pañuelazos en función de lo que estipula la Constitución de dos delincuentes, Fujimori y Montesinos”, sentenció Humala Tasso.

En otro momento de la conferencia y ante la pregunta de qué opina sobre el gobierno de Pedro Castillo Terrones, lo calificó de ser “inoperante”.

“Obviamente, el gobierno actual es inoperante, primero, no tiene los cojones ni tampoco la habilidad de aplicar lo que estamos explicando, desconocer en el acto (la Constitución del 93), o si no será culpable también, él debiera desconocer ahorita la Constitución fujimontesinista”, dijo el mayor en retiro.

DESCONOCE A VICEMINISTRO DE CASTILLO VIRGILIO ACUÑA

De otro lado, ante la designación de su socio político Virgilio Acuña como viceministro en transportes, lo desconoció.

“Estoy en una gira patriótica, convocando a medio millón de ciudadanos para recuperar el Congreso, en eso, el señor Virgilio no tiene nada que ver, tampoco en el Frente Patriótico, creo que la derecha especula forzando que Virgilio es mi manager, no señores, Virgilio no tiene nada que ver conmigo”, dijo Humala Tasso.

De otro lado, al preguntarle evitó responder, cuando se le preguntó sobre su opinión por Vladimir Cerrón.