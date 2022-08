A través de la resolución N° 00361 - 2022, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica decidió dejar en calidad de excluido al candidato al gobierno regional Samuel Morán Cárdenas del Movimiento Regional Agua.

De continuar con esta situación, solo quedaría postulando su candidata a vicegobernadora regional Edith barinia Ayme Bustamante.

La exclusión inicia luego de que el ciudadano César Sánchez denunciara que no declaró en su hoja de vida ser socio y accionista de Negociaciones Empresariales HUTACAP SAC

Al respeto, Samuel Moran Cárdenas, manifestó que esta exclusión no es definitiva, ya que apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Desde el 2008 había hecho una empresa, les voy a decir así, con sinceridad, me había olvidado de la empresa, solo la constituí y como había otras ofertas de trabajo lo fui dejando, simplemente lo elevaron a escritura pública y lo dejé allí, nunca la usé para nada, ni siquiera tiene RUC, personalmente me había olvidado de la empresa, como nunca lo activé, ya no supe nada”, afirmó Morán Cárdenas.

Acotó: “Supuestamente es una omisión de información, pero, no es así, de lo otro, sí informé, porque tiene capital y está operativa, pero, esta empresa no tiene ni una actividad económica, nunca la ha tenido; ya tenían que haberle dado de baja por oficio, pero, ya la han activado creo hasta el 2024″.

Afirmó que tiene tres empresas en total.

RETORNA A LA CONTIENDA ELECTORAL

De otro lado, a pesar de que como partido político a nivel nacional Acción Popular no cumplió con la cuota de género, por lo que en primera instancia el Jurado Electoral Especial los sacó de carrera.

Sin embargo, tras un proceso de apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones en Lima, decidió devolverlos a la contienda electoral, por lo que ya suman cinco candidatos en busca del sillón de gobernador regional.