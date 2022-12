Pese a que a nivel nacional ya declararon la alerta por presunta quinta ola en COVID – 19, en Huancavelica aún no se siente, pero, hay un incremento sostenido de casos.

Así lo confirmó el responsable de epidemiología de la DIRESA Huancavelica, David Enriquez Cusi, quien también detalló que son cerca de tres meses que no hay fallecidos por este mal en nuestro departamento.

“Tenemos un incremento sostenido de casos en las tres últimas semanas. Fueron 15 (casos) en la semana 45, 36 en la semana 46, 107 en la semana 47 y en lo que va de esta semana ya van 100″, dijo Enriquez Cusi.

Asimismo, dijo que a la fecha solo hay un paciente, menor de edad, en observación con sospecha de COVID – 19 en el Hospital Departamental.

“Fallecidos no tenemos desde la semana 34, tenemos tres meses sin tener fallecidos (por COVID-19), en la cuarta ola solo hubo cuatro fallecidos, desde esa fecha, hasta ahora, no tenemos ninguno”, sentenció.

Sin embargo, lejos de convocar a una marcha contra el COVID-19, como lo sugirió la ministra de salud, el responsable de la oficina de epidemiología de Huancavelica, instó a la población a volver a adoptar las medidas de salubridad.

“Si es que nosotros no empezamos a tener cuidado, no empezamos a cuidarnos, debemos volver al uso obligatorio de mascarillas, de lavarnos las manos, tomar distancia, evitar las aglomeraciones, esas medidas deberíamos adoptarlas ya, si no lo hacemos continuará el incremento de casos y probablemente tengamos probablemente tengamos hospitalizados fallecidos”, resaltó el funcionario.

Asimismo, dijo que la vacunación también se debe volver a retomar con fuerza a fin de no esperar a tener más hospitalizados.

“Los que van a pagar los platos rotos de esta responsabilidad, son los ancianos. Ellos son los más afectados, los adultos, los que salen a trabajar, salen a fiestas, en este grupo está el incremento más importante”, finalizó.