Tragedia. El líder del partido político de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, Napoleón Becerra García, perdió la vida la madrugada de ayer, cuando se dirigía hacia la región Ayacucho a cumplir con sus actividades de campaña.

La unidad es de propiedad de Emily Silva, representante del partido, quien entre lágrimas confirmó el deceso del fundador del partido. Contó que la unidad acabó a un costado de la vía en el paraje Tutoría, sector de Rumichaca en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara, en la región Huancavelica, a solo dos horas de su destino.

Según contó personal del centro de salud de Pilpichaca a Canal N, al tomar conocimiento del hecho, ellos acudieron al lugar y en el camino hallaron un auto negro en el que trasladaban al candidato y otros heridos. Sin embargo, Napoléon Becerra ya no tenía signos vitales.

Otros heridos serían la candidata a diputada Mónica Huayllane Llanca y el candidato al Senado y líder indígena Alberto Pizango Chota.

El personal del centro de salud de Pilpichaca, señaló que ellos no cuentan con ambulancia ni equipos especializados para la atención.

Indicaron que para acudir a los accidentes que hay en la vía, deben de buscar movilidad en el camino.

Vía crucis

De otro lado, según manifestaron las autoridades de la zona, la carretera ubicada a 4 mil metros sobre el nivel del mar presenta un gran deterioro en varios puntos sobre todo entre Huaytará y Ayacucho.

“Es un verdadero peligro, por ello pedimos que se agilice la construcción de la vía Santa Inés - Huancavelica, que minimizaría la cantidad de accidentes que hay en la zona”, señaló el alcalde de Pilpichaca, Balvín Teobaldo Huamaní Maldonado.

Como se recuerda, en el año 2024 también en la vía Libertadores falleció el excontralor y excongresista Édgar Alarcón Tejada en un accidente de bus cuando viajaba hacia la región de Ayacucho.