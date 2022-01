Durante tres días Huancavelica será la sede de un importante campeonato del deporte ciencia.

Joan Mamani Aponte, presidente del Club Villa Rica de Oropesa de Huancavelica, afirmó que es la primera vez que se trae un evento oficial de la Federación Peruana de Ajedrez, el cual será clasificatorio para la etapa nacional.

En total participaron en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18; quienes llegaron desde Ucayali, Junín, Huánuco, Pasco y de la misma región Huancavelica.

“Actualmente tenemos 48 niños en las categorías de la sub 8 hasta las sub 18, quienes compiten por su pase para la etapa nacional que se realizará en Cuzco”, afirmó Mamani Aponte.

Los que lleguen a esta etapa nacional y logren destacar, podrán participar en los campeonatos sudamericanos, panamericanos y el mundial.

El evento lo lanzaron en diciembre del año pasado, el cual tiene el aval de la Federación Peruana de Ajedrez, además reciben el apoyo de la Universidad Nacional de Huancavelica quienes les facilita el hospedaje para los menores participantes del deporte ciencia.

También gestionaron en el Colegio La Victoria de Ayacucho para que puedan utilizar sus amplios ambientes para cumplir con los protocolos contra el COVID-19.