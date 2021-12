Una de las figuras más representativa del fondismo a nivel nacional e internacional, es el deportista atallino, Remigio Huamán, quien en este año ha traído varios lauros a la “Tierra del Mercurio”.

Remigio Huamán en competencias.

Asimismo, no solo el deportista huancavelicano dejó en alto su tierra de Atalla; sino que, Jhon (18), Luis (16) y Haile (12), hijos de Remigio, también dejaron en alto a la región huancavelicana y volvieron trayendo consigo varias preseas.

BUEN AÑO PARA FAMILIA DE ATLETAS

Pese a las dificultades ocasionadas por el COVID-19, la familia de atletas atallinos lograron posicionarse entre los mejores en diversas competencias.

Haile llegó a tener el primer lugar en el Campeonato Nacional Infantil Sub 12 de Atletismo; asimismo, Luis llegó a traer las medallas de oro del Campeonato Nacional Sub 17 y del Campeonato Nacional Sub 18 de Atletismo, también quedó como subcampeón en el Campeonato Nacional Sub 20 de Atletismo y quedó tercero en el Campeonato Nacional Sub 20 de Atletismo de 800 metros planos.

Familia de atletas traen medallas a Huancavelica.

De igual forma, Jhon, obtuvo la presea dorada en el Campeonato Nacional Sub 20 de Atletismo de 500 metros planos y de 300 metros planos.

“Un consejo que pueda dar a los jóvenes es ocupar el tiempo en actividades saludables como el estudio y el deporte”, dijo el hermano mayor.

“Hay que fijar metas y alcanzar nuestros objetivos. Hay que prepararse para competir y salir entre los mejores”, expresó Luis.

“El deporte y el estudio son actividades sanas que debemos de seguir todos”, manifestó el último hijo de Remigio.

Por su parte Remigio, también obtuvo grandes logros en este año: Participó en Francia las 100 millas, y quedó primero y tercero en dos competencias que se realizaron en Austria.

Asimismo, Remigio explicó que, debido al COVID-19, no hubo competencias en el 2020 por lo que se prepararon ese año.