En febrero la Contraloría dio un curso para que legisladores regionales tengan herramientas de fiscalización, en todo Huancavelica ni uno solo aprobó.

El gerente regional de control, Roberto Hipólito Domínguez dio a conocer que de los 11 consejeros regionales, 53 regidores provinciales y 465 regidores distritales que asumieron funciones a lo largo de la región Huancavelica, solo 53 lograron inscribirse.

De todos ellos, muchos no entraban a las clases, no aprobaron los exámenes, y por ende no recibieron la certificación de haber aprobado el curso.

De los 53 inscritos, uno solo no logró una constancia de participación, es decir, tampoco aprobó el curso. Dicha capacitación fue virtual, lo que en algunos casos les complicó por la falta de conectividad.

Asimismo, dio a conocer que volverán a tener una oportunidad desde el 19 de julio, en la que volverán a lanzar este curso, en el cual les dictarán: Estructura y funcionamiento del Estado; control gubernamental en la gestión pública; servicio de control concurrente y sus alcances en los gobiernos regionales y locales; contrataciones del Estado; ética e integridad en la función pública, ley de transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, también realizarán un taller presencial de refuerzo.