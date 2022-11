Este año, la helada y la falta de agua y pasto en sus comunidades fueron los principales factores de mortandad de las alpacas, principalmente de las crías, que, incluso, no vieron la luz del día porque terminaron siendo abortadas.

Ante esta preocupante realidad, Teobaldo Quispe (consejero regional de Huancavelica) y los comuneros de Pallccapampa, de la comunidad de Santa Bárbara, expresaron que el sector alpaquero se siente olvidado por el Estado y exhortaron a las autoridades nacionales crear un seguro alpaquero.

MORTANDAD DE ALPACAS EN HUANCAVELICA

El consejero afirmó que por día, entre dos a tres, animales terminan muriendo, y que pese a ello, los afectados no tienen un seguro al cual aferrarse para ser atendidos.

“Es lamentable que nuestro sector alpaquero, siendo una de las actividades económicas más importantes de la región, no sea valorada como tal por las autoridades. Esto debido a que, en lo que va del año las muertes de los animales están en cifras elevadas, incluso las alpacas terminan abortando a las crías debido a la helada, a la falta de agua y a la falta de pasto”, dijo Quispe.

Agregó: “Es necesario que el Estado piense en la necesidad del sector alpaquero y elabore la creación de un seguro alpaquero que permita atender los comuneros criadores de camélidos”.

Asimismo, Pedro Quinto de la Cruz, alcalde del centro poblado de Pallccapampa, respaldó las palabras del consejero y afirmó que más del 80% de las crías fueron abortadas por las alpacas.

“Realmente nos sentimos olvidados por las autoridades ya que no hay agua, no hay pasto, las lluvias todavía no llegan, y el frío intenso, han afectado a nuestros animales este año”, manifestó Quinto.

Agregó: “Esta triste realidad, este dolor que sufrimos por la muerte de nuestros animales, no es atendida por las autoridades, y esto pasa en toda la región, por lo que podemos decir que el sector alpaquero está en crisis”.

Alpaqueros afirman que se organizarán para poder presentar su pedido a las autoridades y evitar las muertes en el 2023.