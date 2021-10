Un grupo de personas que viven con discapacidad realizaron un plantón en el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) , exigiendo no ser más discriminados por dicha institución.

Nicasio Quinto Contreras, secretario general de la Asociación de Personas con Discapacidad, afirmó que el Gobierno Regional de Huancavelica, por ley, debería de destinar cerca de 10 millones de soles para la atención, empleabilidad, campañas de sensibilización, acreditación y otros a favor de las personas con discapacidad, sin embargo, solo han destinado menos de 1 millón.

“Ya se va a ir el gobernador y seguimos en el mismo problema, no tenemos bastones, no tenemos sillas de ruedas, no tenemos audífonos, en eso deben de gastar para las personas con discapacidad” afirmó Quinto Contreras.

Por si fuera poco, dice que el GRH no designa desde hace varios meses a un funcionario responsable de la Oficina Regional para Personas con Discapacidad (OREDIS), además piden el cambio de todos los servidores públicos asignados a dicha oficina.

También afirma que vienen pidiendo el cumplimiento de una cuota laboral.

“Es indignante, es una discriminación en contra nuestra, muchas de las personas con discapacidad no podemos trabajar, le pedimos que hagan proyectos de emprendimiento para impulsar el autoempleo, si no hay eso, vamos a estar en la misma pobreza, en la misma condición y seguiremos pidiendo limosna en la calle”, afirmó el dirigente.