Con solo 18.7 % de ejecución presupuestal en proyectos, el alcalde de Huancavelica, Toribio Castro Cornejo, realizó la rendición de cuentas por sus seis primeros meses de gestión.

Castro Cornejo afirmó que hay obras, como el mercado de Huancavelica, que tienen problemas para su construcción debido a que hay normas que restringen su construcción.

Con respecto al puente Sinchi Roca, el burgomaestre manifestó que notificaron al contratista, quien tenía contrato vigente, a fin de que levante observaciones.





“Vencido las lluvias se le comunicó, pero el contratista desapareció, no respondió, posterior a ello, tras informar la decisión de revocar el contrato, decidimos como gestión iniciar el proceso para levantar el acta de inventario y constatación física de la obra”, manifestó el burgomaestre.

Acotó: “El cemento que dejaron allí no valía, no sirve para nada, era como piedra, lo que sí está en custodia es el acero y el agregado, y está levantado con un acta notarial que cuando se reinicie la obra tendrá que volver porque es parte de la inversión de la obra. Tenemos contrato resuelto con la obra del puente Sinchi Roca”.

CUESTIONADO PUENTE SINCHI ROCA ENTRARÍA A ARBITRAJE

De la misma manera, el burgomaestre dio a conocer que cuando dispuso que se ejecuten las cartas fianza de la empresa contratista del referido puente, recibió una notificación de arbitraje.

“A veces ni los huancavelicanos estamos del lado de los huancavelicanos, inmediatamente me llega una medida cautelar extraordinaria de un proceso de arbitraje de urgencia, tramitado en Huancayo por el puente Sinchi Roca”, afirmó el burgomaestre.

Afirmó que le dicen, en la medida cautelar, que no puede resolver contratos ni ejecutar cartas fianza.

“En buena cuenta me dice que estoy atado de manos y que cuando resuelva el arbitraje tendremos el puente, eso es lo que me dice esa medida cautelar. No va a haber nadie quien impida que ese puente se ejecute este año”, afirmó el burgomaestre.