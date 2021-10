Pese al anuncio del cierre del Cementerio General de Huancavelica, aún existe mucha expectativa de la población durante estos días para visitar los camposantos de la ciudad.

Sin embargo, la titular de la Primera Fiscalía Provincial de prevención del Delito Giovanna Betty Durand Blua, afirmó que desde que comenzó la pandemia, no han sido levantadas las restricciones de visita a los cementerios, las cuales siguen prohibidas.

“La visita a cementerios se encuentra prohibida en todas partes, la Beneficencia de Huancavelica ya adoptó las medidas, pero, sobre los otros cementerios en su momento se adoptarán las medidas pertinentes”, afirmó la fiscal.

Asimismo, dijo que el único cementerio que cuenta con autorización es el de la Beneficencia de Huancavelica en Yananaco, mientras que los otros ubicados en Ascensión, San Jerónimo y Santa Ana continúan sin cumplir con requisitos para que sean aprobado su funcionamiento legalmente.

Ante la necesidad de muchas personas de asistir a los camposantos a rendir homenaje a sus familiares fallecidos durante la pandemia, afirmó que lo más importante es cuidar la salud de las personas y evitar las aglomeraciones.

“Lo más importante es salvaguardar la vida humana y el derecho a la salud de las personas, el COVID-19 no se ha ido, sigue presente en Huancavelica. Ahora estamos con la variante Delta, que es muy agresiva y más contagiosa. Que nos hayamos vacunado no significa que no nos vamos a contagiar”, dijo.

FIESTAS COVID RESTRINGIDAS EN HUANCAVELICA

Sin embargo, existe la preocupación de la realización de fiestas COVID durante estos días, lo que aumentaría el riesgo de contagio en la ciudadanía.

Ante ello, Durand Blua recordó que la apertura de bares, discotecas y otros giros de negocios continúa restringido desde el inicio de la pandemia, y que algunos de estos locales usan la fachada de “restaurante” y siguen vendiendo licores.

“Las fiestas son usuales cada fin de semana, hay locales que antes funcionaban como bares, discotecas u otros de giros especiales, han hecho un cambio de su licencia y quieren sacar la vuelta a la norma y lo que funciona es el rubro anterior. Esas son situaciones que hemos advertido en los operativos que hemos realizado”, afirmó la fiscal Durand Blua.

Acotó: “Pedimos a la municipalidad que ponga un horario de cierre a los restaurantes para evitar que vendan bebidas alcohólicas”.

De otro lado, el director regional de salud, Darwin Moscoso, afirmó que no se le puede cargar todas las responsabilidades al sector salud, por lo que la prohibición de celebraciones y fiestas es responsabilidad de la Municipalidad de Huancavelica y les instó a hacer cumplir con sus funciones

A su turno, el gerente municipal, Alexander García Palma afirmó que darán disposiciones para salvaguardar la seguridad durante las celebraciones de “Día de la Canción Criolla”, “Halloween” y “Todos los Santos”.

“Hemos dado las disposiciones al cuerpo de Serenazgo, a la Policía Municipal y a los trabajadores en pleno, quienes haremos respetar las normas de salubridad”, afirmó

Acotó: “Haremos un trabajo conjunto con la Policía Nacional, Ministerio Público, para hacer respetar las normas. Recordamos que el 31 están prohibidas las reuniones y nosotros no estamos dando ni un permiso para el 31″.

Las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas, por razones de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19.