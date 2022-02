Un lamentable hallazgo ocurrió en el distrito de Huando, un varón fue encontrado muerto y aparentemente asesinado.

Tras recibir el dato del presidente de la Comunidad de Yanaccollpa, efectivos policiales acudieron a confirmar la presencia de un cadáver en una pendiente de 150 metros en el sector de Cavito Machay, de dicho anexo, a la altura del kilómetro 20+600, repartición a la mina Marta en la carretera Izcuchaca – Huancavelica.

En el lugar, encontraron un cadáver de sexo masculino en estado de descomposición, por lo que procedieron con el aislamiento y protección de la escena hasta la llegada de personal especializado de la Oficina de Criminalística de la Región Policial Huancavelica.

El cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, evidenciando signos de quemaduras en cabeza y las manos, ante ello, informaron al Ministerio Público a fin de realizar las diligencias y su posterior traslado a la morgue de Huancavelica para la necropsia de ley.

Angélica Jurado Vargas, esposa de la víctima, a quien identificó como Julian Elias Yauri Torres, contó que el último 8 de febrero estuvieron hasta las 4:00 horas, luego se separaron.

“De allí no se sabía dónde está, yo pensé que está deshierbando las habas, ¿qué estará haciendo?”, afirmó Angélica Jurado.

Asimismo, dijo que el sábado cuando regresó su hermana le preguntó sobre su esposo y le dijo que había salido detrás de ella y tampoco lo habían vuelto a ver. No sabe cómo habría podido llegar hasta allá.

“Él no era para pelear, no era para discutir, no era agresivo, era muy tranquilo. Reconocí el cuerpo de mi esposo, tenía la chompa que le he tejido, sus zapatos, yo lo reconozco. No hay su cabeza”; afirmó.