El sueño de la declaratoria de Santa Bárbara como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad podría tener un nuevo retraso, alertó el consejero regional Fernando Clemente Arana.

La autoridad regional manifestó que para el 17 de este mes culmina el proceso de convocatoria para un concurso de consultores que realicen el expediente para esta declaratoria, sin embargo, alertó hay varios problemas.

“Vemos la línea de tiempo y vemos que no haya presentación de empresas y quede desierto, para este proceso se requieren muchos profesionales, como son historiadores, arqueólogos, arquitectos. Sabemos que el primer trimestre de cada año se presenta la documentación para la declaratoria ante la UNESCO, son nueve meses que debe haber un trabajo en campo y si no fuera así, perdimos la oportunidad para presentar para el 2022, entonces ya sería para el 2024”, afirmó el consejero.

De la misma manera, dio a conocer que desde el 2019 vienen pidiendo que se agilice esta documentación, sin embargo, sigue habiendo retrasos.

Afirmó que la comuna de Huancavelica se había comprometido a aportar 120 mil soles para este proceso, sin embargo, al final desistieron, aparentemente por falta de certificación presupuestal.

De otro lado, también observó que existe una falencia en el concurso que lanzó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR).

“Dentro de esta convocatoria no está el supervisor y eso causa extrañeza, debe haber alguien que supervise a este equipo, lamentablemente no lo han considerado, esa es mi inquietud, y me dijeron que no lo habían pensado y se les había ido”.